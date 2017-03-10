砵崙協勝公會舉辦春宴聯歡會 各界嘉賓彙聚 場面喜慶熱烈

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙協勝公會丁酉新春聯歡晚會，於3月4日晚在華民邨酒家舉行。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永，美洲協勝工會總理伍賢銳，來自紐約、芝加哥、西雅圖、舊金山等多位外埠協勝工會首領、代表，以及砵崙中華會館、秉公保良堂、萃勝工商會、合勝堂、至孝篤親公所、龍岡公所、同源會、黃氏公所、溯源堂、中華理工專業協會、海晏公所、粵聲社等，本埠多間僑團元老、代表二百餘人出席，賓朋滿座氣氛喜慶熱烈。

晚七時許，主持人陳艷華女士宣佈2017慶新春聯歡晚會正式開始。在傳統的鳴放爆竹以及粵聲音樂社演奏家們歡慶的樂曲之後，李氏青年龍師團的兩只瑞獅在喜慶的鑼鼓聲中起舞助慶，向各界來賓拜年。

砵崙協勝公會主席甄錫祥首先致歡迎詞，他感謝文教中心主任陳敏永、美洲協勝工會總理伍賢銳等外埠嘉賓，以及本地各界來賓的光臨。多謝大家抽出時間來參加砵崙協勝公會一年一度的春宴聯歡晚會，感謝各僑團多年以來對協勝公會各項工作的大力支持，並代表砵崙協勝公會恭祝各位來賓身體健康，家庭幸福。

美洲協勝工會總理伍賢銳、文教中心主任陳敏永、中華會館主席黃裔明等多位嘉賓先後致詞，向各界來賓致以節日的祝福。

美洲協勝工會總理伍賢銳在致賀詞時，盛讚砵崙協勝工會為積極開展本地會務工作所做出的貢獻。指出，砵崙協勝公會歷史悠久、人才濟濟，他希望砵崙協勝工會與本地各僑團、各界僑胞一道齊心協力，為僑社的安定與繁榮繼續共同努力。

台北經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永在致賀詞時表示，砵崙協勝公會具有悠久的歷史及光榮的傳統，長期以來一直大力支持駐西雅圖台北經濟文化辦事處的各項工作，並與本地各僑團一道同心攜手促進僑社繁榮，為華裔社區的發展做出了重要貢獻。

隨後，主持人陳艷華向大家介紹到場的各位僑領，副主席甄錫榮致答謝詞。

席間，美洲協勝工會總理伍賢銳，砵崙協勝公會主席甄錫祥與各埠協勝工會首領們逐席敬酒，向各界來賓致以節日的祝賀。

粵聲音樂社的知名藝人們演唱了多首傳統曲目，聯歡晚會充滿了節日的溫馨與喜慶的氣氛。