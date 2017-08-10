砵崙中華會館舉辦全僑郊遊大會 豐富多彩活動吸引數百民眾參加

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙中華會館2017年度全僑郊遊大會，於8月7日上午11時至下午4時在Oaks 公園舉行，三百多名僑胞參加了這一年一度的郊遊盛會。

風景秀麗的Oaks公園位於威廉米堤河畔，交通方便，多種大型機動遊樂設施，是遊客們特別是孩子們較為理想的假日樂園。迄今為止，中華會館已經是連續第15個年頭在這裡舉辦全僑郊遊野餐大會。

中午12時許，李氏青年龍師團、砵崙秉公堂醒獅團精采的醒獅表演拉開本年度郊遊會系列娛樂活動的序幕，台北駐西雅圖經濟文化辦事處主任陳敏永與中華會館主席黃裔明為醒獅採青。

中華會館主席黃裔明，台北駐西雅圖經濟文化辦事處主任陳敏永等先後致辭，歡迎並感謝各界僑胞參加2017年度全僑郊遊大會。

黃裔明主席在講話時表示，經過郊遊會籌委會全體成員的共同努力，使得如此大型的活動再次得以成功舉辦，為本地社區的僑胞們提供了一個相聚、聯歡的機會。同時感謝公司、商號及僑胞們的熱心贊助與大力支持，以及籌備會全體成員以及義工們的辛勤工作。

陳敏永主任專程從西雅圖驅車前來參加本年度全僑郊遊活動，並且帶來了辦事處為僑胞們精心準備的禮品。他在致辭時代表辦事處全體同仁向大家問好，同時感謝中華會館為波特蘭僑界提供了這次相聚與聯歡的機會。

麥魯瑪縣圖書館、紐約人壽保險、砵崙中華會館龍舟隊等機構代表在大會上講話，感謝中華會館為本地僑胞提供了一個相互交流與了解的機會。

獲得2017年度玫瑰節龍舟競技大賽亞軍的砵崙中華會館龍舟隊代表在講話時表示，感謝中華會館來對龍舟隊多年以來的大力支持，在隊友們的齊心協力的配合下，讓我們在今年的龍舟競技大賽中取得了第二名的優異成績。

本屆全僑郊遊活動中，波特蘭東南區華人婦女舞蹈隊、粵聲音樂社等文藝團體為民眾展示了《民族舞》、《傘舞》、《彩綢舞》、《扇舞》等舞蹈以及傳統粵劇曲目，精彩的表演贏得了一陣陣掌聲。

郊遊會進行期間舉行了豐富多彩的幸運抽獎活動。砵崙中華學校、麥魯瑪縣圖書館、紐約人壽保險、華人服務中心、李氏青年龍師團等，多家商企在郊遊會上設立了咨詢服務攤位。

耀揚實業公司、張氏蒙古燒烤、紐約人壽保險、趙婉茵、安東超市、陳景東、聯合註冊會計事務所、李氏廚房等商企及個人，為本屆活動提供了友情贊助。