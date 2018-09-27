砵崙中華學校藉佳節讓學生感受中華文化 講述中秋故事 分享中秋月餅

（本報訊）俄勒岡中華會館屬下的砵崙中華學校，上周日全校均藉中秋佳節，讓學生們上了一課中華文化課程，親身體驗了中國人傳統的節日氣氛。

當日，中華會館主席黃裔明、祕書Janet Lee及校董會主席廖懷澤等，一早就到了學校，並準備了過節的月餅，向每位學生派發。除此之外，學校的老師們在當日的課堂上，均向學生們講述中秋節的故事，讓孩子們都知道一些中國人傳統節慶的點滴。

砵崙中華學校的上課地點是在82街的PCC（波特蘭社區學院）內的Mt. Scott 大樓二樓，逢周六上午9時至11時50分上課，課程分教授繁體字的廣東話班，及教授簡體字的普通話班。

近年來，家長們帶孩子學習中文都會考慮選擇讀廣東話或是普通話呢？隨著中國在世界的角色日趨強大，不少家長們就想也不想就為孩子們選擇了普通話班。這促使到學習廣東話的學生一直有下降的趨勢。該校校董會主席廖懷澤對這情況甚表關注。

在波特蘭市，家中說廣東話的家庭為數不少，值得深思的一點：普通話教以廣東話為母語的小孩中文，會比用普通話教中文更好嗎？

根據香港教育局的一項研究發現：以廣東話學習的學生的中文能力，與以普通話學習的學生並無分別。

對一些說廣東話的家庭來說，孩子在日常的生活中，除了用英語外，與家人長輩們大多是用廣東話溝通的。每星期一次的課堂，要引起孩子學習中文的興趣已不容易，要孩子學習平時不會用的中文（普通話）更難，並且會大大影響孩子們的學習進度和興趣。以母語授課，當然是親切易懂，增加學習的趣味。

學習普通話或是廣東話均是一種語言的學習，就像學習其他外語一樣，最終目的是要懂得用此作為溝通工具。相信每位家長都希望我們的下一代能精通普通話及英語，但在一個說廣東話的家庭來說，廣東話絕對不能被取代，因為這是孩子生活的一部份。

在美國生活的華人，往往見到家長說中文而孩子用英文回答的情況。其實有不少孩子從小就聽著家人說廣東話，他們是聽得懂的，只欠家人一點的鼓勵，就能說得一口流利的廣東話和明白更多的中文。要這些孩子從小學習國語，不但影響到他們認識中國語文的能力，也令他們提不起興趣，主要原因是平時用不著，似乎與自己毫無關係。

相信不少華人家庭都有這情況出現，家中的長輩，眼看著孩子一日一日長大，而他們與孩子的溝通的能力卻一日一日的轉弱。到自己年紀老邁時，與孩子更是完全不能與溝通。這情況實在是作為家長一個不容忽視的問題。

用認識的廣東話學中文，有了中文書寫能力；孩子在長大後再接觸或學習國語，可以說是事半功倍，得心應手，因為到時只須學會講就是了！

欲查詢有關砵崙中華學校提供的中文課程及報名，廖懷澤校董歡迎您與他聯絡，電話：503-888-5027，或可直接到該校網址：www.oregonccba.org/chinese-language-school查閱詳情。