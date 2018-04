(綜合報導)美國西北大學研究人員發現,嬰兒濕紙巾可能與兒童的食物過敏有關,表示濕紙巾擾亂了兒童身體皮膚上的天然防護屏障。 研究人員同時強調,患上食物過敏的嬰兒本身要有一些特定影響皮膚的基因突變現象。 有關研究的報告在《過敏及臨床防疫期刊(Journal of Allergy and Clinical Immunology)》中發表,發現食物過敏是由多個環境及遺傳基因的因素所觸發。 其中一個因素為使用嬰兒濕紙巾,研究人員表示濕紙巾導致嬰幼兒皮膚表面存留肥皂。 此外,皮膚表面接觸煙塵及皮膚吸收物質能力的變化亦可能觸發嬰幼兒患上食物過敏。 主導研究工作的西北大學(Northwestern University)醫學院庫克米爾斯(Joan Cook-Mills)教授表示,上述因素都是導致食物過敏的元素。他說:「研究結果揭示嬰幼兒早期患上食物過敏的原因,是同類型研究的重大突破。」 研究人員亦向父母提出一些可以減少寶寶皮膚暴露於食物過敏原的建議:包括在觸碰寶寶時先洗手;減少使用嬰兒濕紙巾及用清水沖洗肥皂。

