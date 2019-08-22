研究發現 2017年波特蘭地區38,000人無家可歸 未來十年形勢嚴峻

（本報綜述）根據波特蘭州立大學的一項新研究，穆特諾瑪(Multnomah)，華盛頓(Washington)和克拉克馬斯縣(Clackamas )估計有38,000人在2017年的某些時候經歷了無家可歸，解決這個問題可能需要數十億美元。

這項研究在同類研究中第一次對無家可歸問題採取了區域性和更廣泛的觀點，而不是聯邦政府要求的每個縣分別進行的單夜統計。這些縣在對收容所、營地和車輛的調查中發現，共有5700人沒有永久住房。

波特蘭州立大學的研究以這些數據為起點。但它也試圖利用公立學區的數據，統計那些偶爾無家可歸的人，以及那些因經濟困難而投靠朋友或親戚的家庭。

聯邦規定的時間點(Point In Time)計數方法提供了全國各縣單夜無家可歸的表面情況。它傳統上被用來評估如何分配聯邦、州和地方的資金和其他資源。然而，官員們總是警告說，統計數字很可能低估了實際的無家可歸人數。

上個月發布的“時間點“(Point In Time)結果說明了這一差異：2017年，穆特諾馬縣發現，住在收容所的人比住在街上的人還多。但到2019年，情況反轉，居住在帳篷、汽車或其他不適合人類居住的地方的人比住在收容所的人多得多。

現在，波特蘭州立大學研究得出的3.8萬人無家無歸的數字可以為決策者提供另一個更現實的視角，通過這個視角來審視他們解決無家可歸問題的努力，而不是“時間點“(Point In Time)數據。

參與研究人士指出，波特蘭無家可歸現像一直無法解決，是因為決策者關注的是很小一部分的人口，他們希望通過提供一個更現實的數字來討論實際需要幫助的人數。

研究人員還算出解決整個地區無家可歸問題的成本，而且在未來10年裡，這一代價達到了驚人的26億至41億美元。

這包括建造新的可負擔房屋、補貼租金和提供就業服務的費用，向因殘疾、吸毒或其他醫療需求而需要幫助的家庭支付額外費用。它不包括防止人們無家可歸的成本。

然而，波特蘭州立大學估計的費用遠遠超出政府提供的資金。波特蘭和穆特諾馬縣(Multnomah)已經為無家可歸者服務聯合辦事處(Joint Office of Homeless Services)總共提供了7000萬美元的預算，這已經是大波特蘭地區中最多的。但市長特德·惠勒和其他官員都曾說過，即使削減其他部門的開支，也不能留出足夠的資金來充分應對這場危機。不過，市長表示，他對通過稅收或其他機制來增加資金流非常有興趣，也覺得有必要。因為聯邦沒有表明會增加對這一方面的開支，而州政府的錢也大多用於建造可負擔房屋。

研究還發現，三個縣有10.7萬戶家庭面臨無家可歸的風險，因為他們的收入相對較低，超過30%的收入花在了住房上，這使得他們幾乎沒有儲蓄或應對意外的資金。

向這些家庭提供住房券的費用在10年內可能需要110億至210億美元。這個資金需求沒有計入到解決無家可歸問題的成本當中。

然而，今天，租金援助還遠遠沒有普及。只有四分之一的家庭有資格根據收入獲得租金補貼。