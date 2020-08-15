研究發現　本州有1%人曾暴露於病毒中 州衛生局更新辦公室的口罩指引



在州衛生局一份最新研究報告中指出，本州有1%沒有新冠病毒的州民，在其血液中顯示出他們曾經感染這病毒。這意味著，本州實際感染人數比目前透過傳統檢測的報告數字，高出10倍。

衛生官員發現，在2020年5月11日至6月15日期間，從全州19個醫療機構收集的897份測試血液中，有9份是含有可導致新冠病的病毒抗體。這個抗體測試表明，接受血液測試的人，即使未曾出現過任何新冠症狀，也可能曾在某些時候有暴露在新冠病毒中。

研究還表明，感染率隨年齡增長而增加，在17歲及以下兒科患者的血液中，未檢測到有任何有關的抗體。而年齡在18-64歲之間的比例為0.4-0.5%； 在65歲以上的人群中佔1.6-2.1%。

衛生官員表示，這些結果表明，俄勒岡人中有“相當大一部分”的新冠病毒感染是未被診斷和報告的。

官員們說，本州每1000人中就有1人的新冠病毒檢測結果呈陽性。但由於該比率並未涵蓋受感染但未有接受檢測的人士，例如輕度或無症狀的人或無法進行檢測的人，因此該比率被認為低於實際的感染數目。

最近的兩星期，本州的疫情似乎有緩和的跡象，再也看不到超過400的嚇人新增數字。

衛生局今天再公佈最新的口罩指引，特別是針對私人辦公室。新指引說明，在公眾或是私人樓宇內的走廊、衛生間、電梯、大堂、休息室及其它的公用空間，一律需戴上口罩。另外，除非職員有個人工作空間或在會議室內能與人保持有六呎距離，否則也需戴上口罩。新指引還允許在需要驗證個人身份時，可將口罩除下，這包括到銀行辦理手續時或執法人員要求下。

今天公佈的新增確診有323人，2人死亡；全州累計新增確診有22,613宗，死亡則有385人。麥魯瑪縣和西林所在的Marion 縣的新增確診數字最高，分別為52宗和49宗。

由於有眾多工場集體爆發，州長宣佈Malheur 縣由下星期一起，由重開二期降回一期，今天該縣的新增確診有37宗。