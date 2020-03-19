研究指A型血易受感染　O型血風險較低



（綜合報導）新冠肺炎疫情持續，內地最新研究結果顯示，血型與是否較易感染新冠肺炎存在關聯，其中A型血更易受感染；而O型血的人士則相對不易感染新冠肺炎。

研究由南方科技大學、上海交通大學、武漢中南醫院、武漢金銀潭醫院等8間大學和醫院合作，對金銀潭醫院1775名新冠肺炎患者、武漢大學人民醫院的113名患者進行觀察，研究新冠肺炎的感染以及死亡情況，與A、B、O、AB血型的關係，據了解，該次研究是新冠肺炎爆發以來，首次研究疫情與血型的關係。

研究數據顯示，在武漢市3694名正常人中，A、B、O、AB型血的比例分別為32.16%、24.90%，33.84%和9.10%；而在金銀潭醫院1775名新冠肺炎患者中，A、B、O、AB型血比例則為37.75%，26.42%，25.80%和10.03％。由數據可見，患者A型血和O型血的患者比例顯著高於和低於正常人的血型比例。

另外，深圳市調查了23368名正常人的A、B、O和AB血型的比例分別為28.77%、25.14%、38.77%和7.32%；而深圳285名新冠肺炎患者中，A、B、O和AB血型的比例分别为28.77%、29.12%、28.42%和13.68%。數據顯示，雖然A型血的比例數據持平，但O型血比例明顯低於正常人的血型比例。

論文認為，新冠肺炎與血型有一定的關係，而O型血的醫護人員較其他血型的醫護人員感染風險相對較低。但研究也強調，指該結論僅是一種假設，感染可能涉及其他機制，仍需進一步研究證明該項假設。