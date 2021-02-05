研究報告：俄勒岡州在疫情期間是最安全的州之一
（本報綜述）由WalletHub發佈的一項新調查顯示，俄勒岡州被點名為，在新冠疫情期間全美最安全的州之一。
報告對各州的評分是根據該州如何控制疫情及有多少人接種疫苗。在這個疫情期間最安全的州份排行榜中，俄勒岡州排行第6。前5名依次是阿拉斯加、北達科他州、夏威夷、科羅拉多州和佛蒙特州；而緊隨俄勒岡州之後的是華盛頓州，排名第七。
WalletHub使用五個指標作為今次的調查作為評分的準則，對全美50個州和哥倫比亞特區進行排名，分別是新冠病毒的傳播率、陽性檢測、住院和死亡人數，以及合格接種疫苗的人口比例。調查所取的數據是截止2021年2月3日。
而在分類的調查項目：陽性檢測率方面，是全美的第三個最低的州份；同樣，俄勒岡州的住院率亦是最低，全美第四位，死亡率則是全美第五位。
據WalletHub的數據，截至2月3日，美國僅有2%的人口已經接種了新冠疫苗。
到今天（4日）俄勒岡州已施打了超過50萬劑疫苗。下周一開始，本州將開始為80歲及以上的長者接種疫苗。
俄勒岡州的單日新增確診病例數目，已連續三星期在一千宗以下。今天的數字是730宗，新增死亡人數7人，住院人數261人，其中有58人需入住監護病床。今天有最多確診的麥魯瑪縣141宗，華盛頓縣85宗和馬里恩縣75宗。