知名運動品牌哥倫比亞總裁為老城區新收容所捐贈150萬美元

（綜合報導）哥倫比亞運動品牌總裁提姆波義耳（Tim Boyle）計畫捐贈150萬美元，給予擬建中，位於在Broadway Bridge（百老匯大橋）西端，一個有100個床位的遊民收容所兼服務中心。該收容所的官員稱其為“導航中心”，目的是為無家可歸的遊民提供一個睡覺、吃飯、洗澡的場所外，同時還提供醫療和各種社會服務。這中心預計將於今夏或初秋時份啟用。

波義耳將其作為一份禮物捐贈給「俄勒岡州希望港灣」（Oregon Harbor of Hope），這是一家由本地有名的房地產開發商Homer Williams 所成立的非盈利組織，致力於尋找解決波特蘭棘手的遊民問題的組織。

週一，波義耳發表了一份面向全俄勒岡州和市民的聲明中表示，對於遊民收容所捐贈是邁向解決遊民問題最重要的一部，遊民值得我們同情，我們需要向那些需要幫助和支援的俄勒岡人伸出援手。與其同時，這項投資是政府，私營部門，慈善團體和非營利性服務提供者共同做出的努力，改善波特蘭遊民問題。

百老匯大橋下收容所概念示意圖顯示占地面積大約為9000平方呎的住房建築以及2500平方呎的服務中心。

作為俄勒岡州為數不多的億萬富翁之一，波義耳一直都直言不諱地批評本市對於遊民的政策。去年11月，他曾表示，哥倫比亞旗下戶外品牌Sorel的員工因為市中心過多的遊民而受到威脅和驚嚇，同時銷售也因為隨便躺在市中心路面上的遊民而受到影響和困擾。波義耳也一度想要將位於市中心Sorel旗艦店搬遷，並表示支持市長泰勒惠勒要求雇傭至少80名員警來幫助打擊遊民街頭肆意行為和市區內的犯罪暴力。

波義耳在週二的發表會上表示，他願意出資這一筆錢最大的原因是他在乎波特蘭，自己出生以及成長在這，自己的商業也在這。我們想要吸引更多的人來這發展，生活，投資，這就是為什麼我們要出資的最大原因。同時也希望這一收容所的開張來保障自己員工的人身安全以及財產安全。

波特蘭市長表示，對比起普通的遊民收容所，新建造的導航中心將會提供更多個性化的服務，將一對一地幫助遊民從生活到醫療，甚至是到社會上的就業。市長還說，該導航收容中心是由地產商，企業家和城市緊密合作的成果，標誌著企業和城市之間的距離更近了。

其實在美國幾個主要城市，尤其是三藩市，一些遊民導航中心早已提供遊民服務。因此，前波特蘭市長查理黑爾斯想效仿那些大城市建造一座大樓，但因為各方面的條件限制都沒有實現。

俄勒岡州希望港灣的主席活木威廉姆斯也是倡導解決遊民問題的頭號支持者之一。他曾經想將自己在波特蘭擁有的房產，高爾夫球場和倉庫改造成可負擔住房，還想斥資1億美元建造了一個一站式的遊民學校。不過就和前市長一樣，這些想法都沒有實現。上周，他又出價700萬美元買下麥魯瑪縣建成但從未使用過的Wapato監獄，欲將其改造成一個遊民收容所。

一名名叫Don Mazziotti的俄勒岡指望港灣成員和開發商代表表示，他所在的組織願景是希望幫助遊民可以獨立生活，告訴他們下一步應該怎麼走。

如今，將建于老城區的遊民收容導航中心計畫已經落實，預計將于明年夏末和秋初竣工。