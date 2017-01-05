知名僑領李雲開女士逝世

（本報訊）本埠知名僑領李雲開女士於2016年12月26日病逝，終年75歲。不少僑團領袖們對其離世深表哀悼。

李雲開女士（Sue Lee）生長在古玩世家，外祖父一輩時已經是幾代經營古玩生意，在當時的中國江南一帶很有影響。一九四九年，八歲的李雲開隨母親遷移到了香港。一九五六年五月，李雲開在她十四歲那年遠渡重洋抵達美國洛杉磯，再轉乘火車來到波特蘭。

一九五六年六月六日，俄勒岡州首家由華人經營的古玩生意行『東方古玩店』，在波特蘭2135 West Burnside正式開張營業，店主就是十四歲的李雲開。兩年後，古玩店搬遷至101 NW 21 St，又經過兩年的發展與擴大，到一九六零年，東方古玩店遷至西北區的二十三街。

六十年代初期，李雲開先後赴日本、韓國、中國等地的博物館學習古玩鑑賞技術。

一九五八年到一九八零年的二十二年間，李雲開頻繁往來於東南亞各國之間，搜集、選購古玩藝術品，並定期參加國外大型拍賣會，同時也在紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖等城市舉古玩辦拍賣會。

早期的東方古玩店，主要經營進口古玩生意。之後的十幾年，隨著經營範圍與規模的不斷擴大，曾一度經營起了古董拍賣行以及房地產生意，買地產、蓋公寓、建造威廉姆河某河段船塢。有人形容當時的經營盛況是：『一家東方古玩店，染紅西北半條街』。

此外，李雲開經常應邀參加並贊助本地政府機構等組辦的一些公益事業活動，為本地主流社會所承認。一些知名的古玩收藏家、大的商家也逐漸走入古玩店，一時間，東方古玩店內商賈雲集，成了當時西方人士了解東方文化藝術的一個窗口，許多美國人甚至把東方古玩店看作是一個觀賞東方藝術珍品的博物館。

一九七九年，李雲開加入本地華裔社團中華會館和秉公保良堂，並擔任重要職務。儘管生意上有許多繁瑣的事務，她還是抽出時間參加社團的活動，支持並贊助社團的各項議案。數十年以來，為華裔社團的團結、發展與壯大做了大量的工作。

二零零三年當選為砵崙秉公保良堂主席，為砵崙秉公堂建立九十年來的首位女性主席。

二零零五年當選為砵崙中華會館主席，為中華會館建立百餘年來歷史上的首位女性主席。

二零零六年，李雲開女士再次當選為砵崙秉公保良堂主席。

二零零七年，曾四屆擔任該堂正主席一職的李雲開女士榮晉為砵崙秉公保良堂元老，成為該堂歷史上首位女性元老。

李雲開女士是一位成功的華商；本地知名僑領；一位為華裔社團謀福利、造福於僑胞的社會活動家；一位對事業兢兢業業、勇於探索的強者；一位淡薄名利、襟懷坦蕩、光明磊落的朋友。