眾議院通過1.9萬億美元疫情刺激經濟方案 本州民主黨眾議員認為沒立法程序投反對票



（綜合報導）美國總統拜登1.9萬億美元的疫情刺激經濟方案，周六在眾議院以219票對212票獲通過，沒有任何共和黨議員投票支持，而有兩名民主黨人投了反對票，其中包括本州的眾議員庫爾特·施拉德（Kurt Schrader）。

這個1.9萬億元的方案涵蓋1,400美元的經濟刺激支票、增強的失業救濟以及用於疫苗和檢測的新資金。將於這星期交由參議院審議，而方案中有關最低工資的措施沒有希望獲得參議院通過。

眾議院預算委員會主席John Yarmuth說：「我們在與時間賽跑，幾乎每個人都意識到這有多重要，不僅是要立即阻止疫情、恢復正常，還要為美國的經濟復甦奠定基礎。」3月14日，前一輪疫情刺激措施到期，數百萬人將失去補充的失業救濟金，留給國會將該法案提交給拜登簽署的最後期限十分緊迫。

這次眾院的版本包括多項措施。首先派發第三輪1400元直接援助，年入7.5萬元以下的個人和年入15萬元以下的夫婦均可領取，收入高於規定的，金額將會遞減。另外，聯邦將每周向失業人士額外提供400元救濟，直到8月底。兒童抵稅額會提高到3000元，6歲以下兒童的抵稅額更增至3600元。

在抗疫和救市部分，疾病控制及預防中心將獲85億元資助，用作分發疫苗和宣傳推廣。方案也會向州府和地方撥款3500億元，以便各地開展重要工作；中小學和幼稚園可獲資助1300億元，協助學校恢復面授課堂；小型企業可獲500億元全新援助；撥款300億幫助房客和房東度過難關。

眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）批評，法案真正用於抗疫的錢只有9%，民主黨「奢侈腐敗」揮霍公帑。

而對法案投反對票的本州眾議員庫爾特·施拉德指出，今次的法案存在多個大問題，而且欠缺立法程序。

施拉德說：”我們收到了這個1.9萬億美元的提案，卻不允許和不鼓勵我們提出修正。同時，在這一攬子計劃中根本沒有聽到民選代表的聲音。他們只讓你選擇「要」和「不要」。 之前所有的疫情援助法案均經過兩黨的合作和廣泛的審核過程。

施拉德反對在法案中增加最低工資，他說：“作為一個經商30多年的小商人，我已經恭敬地指出，沒有一名小商人認為應在疫情期間提高最低工資的，尤其是對那些正在掙扎求存的餐館和酒店業。”

施拉德是一名較溫和的民主黨人，在去年12年曾對2,000元經濟刺激支票投反對票，並在初期反對彈劾特朗普。有黨員認為施拉德不能代表民主黨，但施拉德表示，他不單是由民主黨人選出來的，他也是由不同政治光譜中的選民投票所選出的，而這些選民其中有不同意左派（民主黨）的一刀切做法。他說：如您想要一個只會和應黨員的人，請選舉其他人。如你要選一個代表俄勒岡州第五選區和我偉大的俄勒岡州的人，請選我。”

普洛西在表決前表示，這次的援助方案，一方面推動疫苗注射，遏止病毒傳播，也讓國民領取補貼渡過難關，孩子重回學校，工人重返崗位，有助國家走出疫情。

共和黨人認為整個方案的代價太高，特別是向州和地方政府撥款3500億元一環，質疑民主黨只是藉詞資助藍色州，為當地管理失當善後。參議院共和黨領袖麥康諾回應眾院的投票結果時，繼續批評民主黨的政策錯誤，又表示之前5次救助方案都獲跨黨派支持，但這次，因著在參眾兩院的優勢，民主黨一意孤行，硬要闖關。