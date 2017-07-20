眾星齊聚紅茶館 晚餐跳舞歌唱一個都不少

（綜合報導）下個月（8月18日）眾星將齊聚紅茶館，為波特蘭帶來一場精彩非凡的演唱會。演唱嘉賓包括香港寶麗金唱片紅歌星—譚日康，萬能歌後 Alice Lui，波特蘭台山歌神甄會韶，台灣玉女歌手胡依靈和上海情歌皇后邵雯雯。

譚日康Coby Tom，90年代香港樂隊CD Voice成員。1994年《灰色的盼望》是第一首主打歌，由譚日康親自作曲，在當年改編歌曲盛行的時代，可稱得上為罕見的第一代香港創作歌手。接著，他憑著優質唱功及獨特曲風，得到了歌迷和音樂人的肯定同支持。

在譚日康年輕的時候，曾獲得美國三藩市灣區唱歌比賽冠軍以及梅艷芳慈善歌唱大賽冠軍。在香港及台灣灌錄過多張唱片，作品包括《同珍童真》，《菠蘿蜜》及譚詠麟的《覺醒》等，更曾以作品《Heaven on Earth》代表香港參加亞洲流行音樂節。

歷經二十多年的種種考驗，在一眾維護一直他的樂迷及好友鼓勵下，今年，Cody為充滿意義的歌曲《灰色的盼望》全新演繹，並找了好友Adky Wun重新編曲，將Coby出道時對音樂那份盼望和吉慶，重新注入歌曲當中，在此點燃起他的音樂夢。並想藉此勉勵喜歡音樂的朋友，只要有熱誠和堅持，夢想是沒有年齡界限的。

被籲為萬能歌後的Alice Lui為北美華人圈著名的知名音樂人，她從五歲開始學彈琴時就與音樂結下不解之緣。在音樂界闖盪數十年，精通各種語言與種類的歌曲，如：拉丁、爵士、搖滾、抒情、鄉村、電音等等。

其還曾與世界級巨星Richard Elliott、Greg Adams、Spyro Gyra、Big Band Voodo等合作，於2011年的優勝美地國際爵士節上大放異彩，贏得熱烈的歡呼與掌聲。也因如此，Alice成為第一位能在如此國際性的大型爵士樂盛事上，登臺表演的華裔。

演出時間為8月18日晚上6點。地點為紅茶館（4410 SE 82nd Ave, Portland）演唱會包括晚餐，跳舞以及歌曲演唱。票價為65元和48元兩種。定座電話:503-771-8866或503-771-9560或503-380-8788。售票地址：紅茶館及威捷中心。