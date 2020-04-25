眼看別人的紓困金都到賬了，我的$1,200支票什麼時候會到？



（本報綜述）採用直接入帳到銀行的人士，相信陸續已收到聯邦政府的1,200元大禮（紓困金），但有數以百萬計的美國人，仍然在等候支票的來臨？這筆款項是總統特朗普簽署的2.2萬億美元刺激經濟法案的一部分，該法案目的是為企業和個人提供急需的援助。

法案定明，聯邦政府會向符合條件的美國人每人提供1,200美元的經濟援助，以及每個孩子500美元的援助。當看到別人的1,200元已到手，大家都心急想知道自己的支票什麼時候才能寄到。

美國國稅局（IRS）本週發布，那些在2019或2018年提交稅款並提供直接存款賬號的民眾，應該會在“未來三週內”陸續收到紓困金。

自法案通過後，官員們反復強調，獲得紓困金最快速的方法就是選擇自動入帳，並呼籲那些未在稅表中提供銀行賬戶資料的民眾，到國稅局網站內的Get My Payment（獲取我的付款）提交或更新資料。但由於登陸網站的民眾太多，令到系統出現大塞車，很多人經多次嘗試仍不成功。國稅局表示問題已得到解決，並告訴民眾繼續嘗試。

有民眾表示，自己是要求直接入帳到銀行，但為何會改為寄支票呢？國稅局的網頁內有解釋，這有可能是因為銀行資料不全，又或是直接存款被銀行拒絕等理由。

如國民不到網上提供資料，根據國會最近估計，他們需要寄出1.01億張支票。

那麼，支票會於何時會寄出呢？

財政部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）表示，他們已於4月20日開始寄出支票。

根據眾議院籌款委員會的備忘錄，國稅局將於4月20日當週開始寄出支票。收入最低的美國人將先收到支票。估計每周可寄出約500萬張紓困金支票，可能要到20週才能將所有人的支票寄出。

以下是國稅局根據年薪而定的支票寄出星期，日期為那一星期的最後一日，這是初定的時間表，有可能隨時更改：

-年收入不超過 $ 10,000：4月24日

-年收入$ 10,001- $ 20,000：5月1日

-年收入$ 20,001- $ 30,000：5月8日

-年收入$ 30,001- $ 40,000：5月15日

-年收入$ 40,001- $ 50,000：5月22日

-年收入$ 50,001- $ 60,000：5月29日

–年收入$ 60,001- $ 70,000：6月5日

-年收入$ 70,001- $ 80,000：6月12日

-年收入$ 80,001- $ 90,000：6月19日

-年收入$ 90,001- $ 100,000：6月26日

-年收入$ 100,001- $ 110,000：7月3日

-年收入$ 110,001- $ 120,000：7月10日

-年收入$ 120,001- $ 130,000：7月17日

-年收入$ 130,001- $ 140,000：7月24日

-年收入$ 140,001- $ 150,000：7月31日

-年收入$ 150,001- $ 160,000：8月7日

-年收入$ 160,001- $ 170,000：8月14日

-年收入$ 170,001- $ 180,000：8月21日

-年收入$ 180,001- $ 190,000：8月28日

-年收入$ 190,001- $ 198,000：9月4日

-所有剩餘支票：9月11日

至於那些領取政府福利的民眾，你的$1,200即將到手，他們包括領取：

社安金

倖存者或殘障津貼（SSDI）

鐵路退休福利

社會安全補助金（SSI）

退伍軍人福利

領取上述福利的人士，紓困金將按福利金的入帳方式，例如自動轉帳、直接存入銀行卡或是支票。他們之中，最先收到紓困金的會是領取社安金和鐵路退休福利的人士，領取社會安全補助金的人士將於5月初自動入帳。

會有第二次的紓困金票嗎？

儘管是有這樣的提案，但尚未得到通過。如獲通過，合資格的美國人將在6個月內，每月收到$2,000，同時有機會延長至全國就業率回復到新冠病發前的水平為止。

有關紓困金的有關疑問，可瀏覽：

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center