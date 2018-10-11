看看州長候選人對本州露宿者問題的看法

（本報綜述）美國中期選在11月6日舉行，本州州長一位競選異常激烈，根據最近的民調，民主黨的現任州長凱蒂．布朗（Kate Brown）和共和黨候選人比尤勒（Knute Buehler）的支持率，仍然是難分高下，二人在宣傳方面的花費可能是本州史上最高。二人均就本州最炙手可熱的議題上發表意見。

目前最多人談論的問題，當然是露宿者問題，據估計，本州有近23,000名學生是要露宿街頭或是接近露宿街頭的邊緣。

本州缺乏可負擔房屋的情況極之嚴重。州民支付租金、公共費用的開支已佔了他們收入的大部份，有些家庭已無法再支付其它的開支，不少有這情況的州民目前正在爭扎求存的困苦生活中。

本州的住屋危機不單出現在大城市中，這情況並已蔓延到一些細小的海岸城市，在那裡房屋空置率近乎零。可以說，露宿者的營蓬已成為了俄勒岡州的景點特色。

一直以來，本州的露宿者問題都是由地方政府和縣政府來處理的。但由於問題情況嚴重，「如何解決日趨嚴重的住房和無家可歸等緊急情況」已成為今次本地選舉中的重要討論話題。

早在競選初期，兩位候選人均已公佈他們心目中的計劃。根據本地傳媒的分析，二人的計劃同樣是集中力量建造更多可負擔住房單位，並且要增加這等單位的庫存。布朗州長的建議主要是依賴州政府的資金來建造給予低收入家庭入住的廉租單位；而比尤勒則強調取消監管費用並確保州政府有地可用來建房。二人的建議同樣的將更多的責任轉到州政府，這跟過去州政府的做法完全不一樣。

布朗州長的計劃

現時負責監管可負擔房屋的俄勒岡州房屋及社區服務部（Oregon Housing and Community Services），早在經濟衰退期間，規模已被縮減，當時甚至有人建議要將其解散。但在布朗州長的領導下，這部門亦漸漸增長，並積極參與目前全州的住房短缺問題。

在2016年，布朗指派一名主任負責監管這部門，並將這部門的預算由原來的18億提高到30億。明年，這部門將會推出一個全州的房屋計劃。在經濟衰退期間，所有建造工程都停頓下來，而市場也不會自然地按需要而建造足夠的房屋數目。加上近期，聯邦政府給予州政府應對住房問題的撥款亦被削減了，令到州政府更難處理這問題。

結束兒童露宿問題成為今次州長競選的主要承諾，布朗會從普通基金中撥出2,000萬元，透過州的福利機構，快速地為兒童提供住房及其他相關的服務。

另外，州長希望能借錢來建造並保存約4,000間可負擔住房單位，州長亦要求這些單位中，大部份均提供支援性的服務，例如醫療服務等。

布朗州長表明，到2023年，她的政府將有25,000個新的可負擔住房單位在開發中，目前已有7,800個單位正在籌建中。

布朗州長還提議從普通基金中再撥1,500萬元推行一個試點計劃，幫助農村雇主為其雇員提供住宿。目前已有五個類似的，由州政府與私營機構合作的計劃正在進行中。其中一個的暖溫泉區，州政府幫助修復由當由地學區擁有的8所房屋，完工後將為學區內的教師入住。

對於一些可能在即將到來的立法會議上再次出現的更具爭議性的住房措施，布朗表示支持結束無故迫遷，並支持解除全州的租金控制優先權。這將允許當地司法管轄區決定租金管制是否是他們的正確解決方案。

布朗是都會局6.52億元房債券的支持者，因這將在波特蘭地創造2,400個可負擔房屋單位。

比尤勒的計劃

在這議題上，本地傳媒形容他為雄心勃勃，比尤勒的目標是在五年來，沒有一位州民要在街上露宿。

在他的計劃中，他會設立一個解決露宿者問題的官員，這名官員將直接向州長報告，並負責協調聯邦、州、非營利和社區資源，以解決無家可歸問題。

他的建議包括放寬對使用醫療補助金的限制，投放更多在社區精神健康診所的限制。比尤勒說他將用1000萬元的州政府資源，在2023年之前建造4,000個新的庇護所床位和4,000個永久性有支援服務的住房床位。

另外，比尤勒亦計劃從普通基金撥款，設立一個5,000萬元的租金援助基金，向低收入家庭直接提供租金資助。他又會立即搜索近二萬個單位將其改為過渡時間的房屋，這等單位是比尤勒所說的樹林及沿海土地的單位或是州政府物業。

比尤勒還建議取消一些向開發商收取的費用，以加速沿公交走廊的可負擔房屋發展。他亦強調激勵私人開發商建造更多的房屋，他還支持州政府幫助剛失去家園的人士提供就業培訓的政策。

另外，比尤勒讚同市城執法，移除聚集在人行道上的露宿者。他不支持取消「無故迫遷」，也不讚同取消州政府的租管法例。對都會局的6.52億元房債券，他是投反對票的。

據了解，比尤勒已與購下Wapato 監獄的Jordan Schnitzer接觸，希望他能將拆卸計劃推遲到選舉之後，因為如果他當選州長，他就會考慮利用這座監獄來提供社會服務 。