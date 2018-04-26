監獄脫手後不再有變收容所的後患 新業主轉手再轉手　新構想仍是露宿者收容所

（本報綜述）麥魯瑪縣政府在喜見全新的Wapato 監獄終於脫手，也不用再被指摘「硬心腸」不願轉成可住二千人的露宿者收容中心。但Wapato 監獄在月初剛成交後再轉手，新業主再次考慮將其變為露宿者收容。

Wapato 監獄是花了納稅人5,800萬元，在14年前建成的，之後因縣政府無錢，不能負擔開放這擁有525張床位的監獄來接收犯人入住。Wapato 監獄一直掉空，但麥魯瑪縣政府仍需每年花費超過30萬元來維修這座全新的監獄。其間只曾租予電影公司作拍攝場地，收取些費用來補貼開支。

在本市露宿者問題日趨嚴重之際，不少社會的聲音要求將這監獄改為收容所，為二千名露宿者提供臨時居所，但因為監獄的位置距離市中心所提供的各項服務略遠，縣政府表示這做法所需的費用比在城市範圍內設收容中心大得多，所以一直拒絕這建議。

早在2015年，麥縣已開始放盤，本市的大地產商William Homer亦曾提出以七百萬元將監獄買下，將其轉為露宿者收容中心，但縣政府亦以服務費昂貴為理由，不接受買家。

縣政府終於在無法解決如何使用這監獄的情況下，決定以五百萬元售予發展商Marty Kehoe。這家發展商最初出價1,080萬元，但在各項的考量下，最終出價500萬元，較估價850萬元為低。並說他會用作貨倉或是發貨中心用途，並在本月20日成交。

但在成交數日後，發展商Marty Keho已立即轉手與另一家發展商Jordan Schnitzer，而這家新的公司則立即與大地產商William Homer 聯系，查問他有否興趣將這監獄租下來，經營露宿者收容中心。而Homer 組成的非營利機構「俄勒岡希望港」剛宣佈在市中心百老匯橋下建一收容中心，並獲得著名運動服裝品牌哥倫比亞公司的總裁捐贈150萬元。當Homer收到Schnitzer這消息時，Homer 形容這是一個令他極度驚訝的好消息，也感謝他的慷慨；而Schnitzer 亦表示，Homer 是值得有這機會完成他的夢想的。

Homer 表示，他首先要計算一下在Wapato向住在其中的露宿者提供各項服務的成本，找出能提供甚麼樣的服務，然後再想辦法去資助這等服務。他對這可行性持樂觀的態度，因為他知道不少市民和商家在過去都一直支持這個想法，而他亦深信他們選擇的路向是正確的。

麥縣政府在通過這宗賣買時，只有一名議員提出反對；縣長和大部份議員均同議將收到的五百萬元投資在解決露宿者問題上是最好不過的。但女議員Loretta Smith 卻反對，她對這座空置多時的監獄再次被考慮用作收容中心的建議，表示在政府一直努力解決露宿者危機中，我們最需要的是得領袖們擔當領導的角色，與社區通力合作，找出更好的方法。