盛曉玫與泥土音樂『幸福＋好心情』音樂佈道會 免費入場　　歡迎您到來找到幸福　享受好心情

（本報訊）有名的台灣歌手盛曉玫，連同她的泥土音樂同工們，將於7月27、28日到波特蘭舉行兩場音樂佈道會，主辦單位誠摯邀請大家參加這場音樂饗宴，一起找到幸福，享受好心情！

兩場音樂會時間地點如下：

27日，周六，下午七時，George Fox 大學 Bauman Auditorium（414 N Meriduan St., Newberg)，請留意，因原來的Wood-Mar Hall進行裝修工程，場地改到校內令一音樂廳Bauman Auditorium。

28日，周日，下午三時半， 波特蘭靈糧堂（550 NE 76th Ave., Portland)

盛曉玫生長在台灣，從小就喜歡音樂，但從未受過專業訓練。台大國貿系畢業後，遠赴美國在 UCLA 攻讀企管碩士課程，畢業後任職美國金融機構及其他企業主管，這一切似乎與音樂越走越遠。但神卻在她信主後, 奇妙帶領她走上一條完全陌生的音樂服事的道路。

盛曉玫參與過的音樂事奉包括有美國 “讚美之泉”, “王子音樂”, “開路者” 等福音機構。 多年來在美國洛杉磯國際大使命教會擔任敬拜讚美團隊主領。2004年成立泥土音樂後，開始創作，製作並主唱詩歌專輯，數年來受邀帶領泥土音樂團隊至世界各地舉辦音樂佈道會。

泥土音樂 (Clay Music) 是盛曉玫於2004年在美國加州成立，為了傳揚耶穌基督的福音所成立的非營利機構。

盛曉玫在一次訪問中說：『當我要為機構命名時，心中一片空白。因為出版專輯純粹是回應神的恩典，並沒有遠大的異象。一天讀到耶利米書十八章4-6節 「…窯匠看怎樣好， 就怎樣做… 泥在窯匠的手中怎樣，你們在我的手中也怎樣。」 一語道出了我的心聲！ 我的服事不過是神手中的一塊泥土， 泥土哪能知道神要把它做成什麼器皿或是要如何使用呢？窯匠擁有絕對的主權，泥土無權要求， 也無權過問，只需單純地順服，把自己擺上。 我高興地成立了「泥土音樂」』。她又說：『這條服事的道路走到如今，只能讚嘆“大窯匠”的奇妙作為！我們懷著敬畏和感恩的心，願意緊緊跟隨祂的腳步，忠心完成祂的託付。』

盛曉玫雖然沒有受過任何有關音樂的訓練，也沒想過走上當歌手的路，神卻賜下豐富的靈感，幫助她譜出多首激勵人生的歌曲。喜歡聽音樂的人士，這是一次難得的機會，別錯過這個可與親朋好友一起分享信息和見證的好機會， 也可透過盛曉玫的歌曲，思想人生，享受人生！