百餘家機構參加巡遊 數十萬民眾沿途觀賞 玫瑰節黃昏長跑星光巡遊活動精彩繽紛 砵崙李氏公所龍獅團獲步操組的最佳隊伍大獎

（本報記者俄廣才攝影報導）美西北地區最著名的黃昏長跑及全程2.25英哩的星光大巡遊活動，於6月3日晚沿波特蘭市中心的主要街道舉行。

黃昏長跑與星光巡遊是波特蘭市玫瑰節期間的重要活動項目之一，每年都會有超過2千人參加長跑以及近百支巡遊隊伍參加燈光巡遊。今年的此項活動規模空前，參加長跑的民眾多達數千人，巡遊隊伍也多達百餘支。

據了解，上午9時就有市民在市中心四街以及百老彙大街巡遊隊伍的沿途擺放上了椅子，晚7時許，沿途已陸續坐滿了等候的觀眾。

（上接A1版）7時45分，由數千名長跑者組成的長跑隊伍一路浩浩蕩蕩，隨後，PGE電力公司、阿拉斯加航空公司、聖保羅牛仔競技協會等一百多支燈光巡遊隊伍及花車載歌載舞，鼓樂齊鳴，沿途數十萬民眾不斷為競跑者和巡遊隊伍加油助威。

華人裔社區砵崙李氏公所龍獅團用彩燈裝飾的一條紅色巨龍與四隻瑞獅一路龍騰獅躍，夜幕下更顯得五彩繽紛靚麗奪目，精彩的表演博得了沿途觀眾們陣陣喝彩。這是『中國龍』連續八年出現在具有百年歷史的玫瑰節燈光巡遊的隊伍中。砵崙李氏公所龍獅團在今年的玫瑰節星光巡遊中更獲得了步操隊中的『最佳隊伍獎』。

從當晚的黃昏長跑開始，整場活動歷時近四個小時。據統計，近三十萬民眾在夜幕中觀賞了波特蘭第一百一十屆玫瑰節中的首場大型巡遊活動。波特蘭市副市長Nick Fish等政府官員，也乘花車參加了當晚的星光巡遊。

波特蘭市星光巡遊起源於1907年，是全美第一個在黃昏時分舉辦大型巡遊活動的城市，也是美西北區規模較大的燈光巡遊之一，迄今已有40年的歷史。