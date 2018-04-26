白宮國宴特別挑選俄勒岡州出產紅酒招待法國總統

（本報綜述）白宮在週二晚上舉辦國宴，歡待到訪的法國總統馬克龍及其夫人。週一公佈了國宴細節，包括當晚菜單及所用餐盤等，至於所用的酒，則是來自本州的兩款葡萄酒，分別是2015年雄鷹宜斯丹特級夏多內白酒（Domaine Serene 2015 Evenstad Reserve Chardonnay） 及2014年杜魯安勞倫黑皮諾乾紅葡萄酒（Domaine Drouhin Pinot Noir Laurene 2014）。

根據菜單上的介紹，這兩款葡萄酒佐以所選的菜式，將能體現到美國和法國之間，追溯到美國革命期間的歷史性友誼。

2015年雄鷹宜斯丹特級夏多內白酒，是美國和法國合作的成果，因為植物是來自法國著名的產酒區第戎（Dijon），在俄勒岡州的火山土壤和寒冷的氣候中茁壯成長。葡萄酒在40%的法國橡木桶中陳釀超過12個月。

2014年杜魯安勞倫黑皮諾乾紅葡萄酒，這款酒的口號是“法國的靈魂 – 俄勒岡州的土壤。在酒廠採收的葡萄經人工分揀後，放入法國橡木桶內發酵。

酒廠的創辦人對出產能被國宴所選用感到非商榮幸，並指出，該酒廠自1997年起，只選用法國的葡萄植物，他們希望總統馬克龍會喜歡這兩款葡萄酒的風格。

該酒廠的雄鷹宜斯丹特級夏多內白酒是世界百大名酒之一，經常獲獎，今次更是第四次被白宮選中用作招待外賓的葡萄酒，這消息令整個俄勒岡州的釀酒業均感到興奮。

在白宮國宴廳舉行的晚宴，由第一夫人梅拉尼婭親手操辦，以金色為主題。屆時，將有超過2,500根白色甜豌豆花和近千根白色丁香花點綴大廳。此外，十字大廳內還將有在美種植的1200多棵櫻花枝裝點。第一夫人選擇了奶油和金色的配色方案。國宴的菜單包括羊排和油桃餡餅。

國宴所用餐盤則是前總統布希及克林頓執政時留下的，包括Vermeil和美國銀（American Silver）系列，及蒂凡尼的精品。社交秘書妮塔（Rickie Niceta）表示，身爲前模特的第一夫人有著非凡品味，“這讓事情變得非常，非常簡單。”他說。