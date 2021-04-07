白人朋友帶出正能量　籌款幫助亞太裔社區 華人服務中心梁主任：這如寒冬中的太陽　溫暖人心



（本報綜述）近期幾乎每天都看到反亞裔的仇恨新聞發生在全國各地，這些暴力的仇恨事件已帶給了亞太裔社區前所未有的不安，亞裔人士害怕上街，害怕受到暴力襲擊，甚至害怕會因此而失去生命。當大家都在社交媒體瘋傳這些負面新聞之際，本地有兩位白人朋友，卻做出了令人暖心的舉動，籌款贈予華人服務中心，希望能進點綿力，實實在在的用行動來幫助亞太裔社區。

上個周末，一張在Instagram 社交媒體上的照片引起了多方的注意，照片內是一個MidCitySmashBurger餐車出品的漢堡包和一張抬頭寫上華人服務中心的1,200元支票。

這家為於Stark街10街餐車場內的餐車廚師兼老板阿爾德里奇（Mike Aldridge）表示，他在Instagram挑戰本地托荒者（Trail Blazer）藍球隊的隊員Anfernee Simons進行射藍球比賽，為亞太裔社區籌款，這訊息獲得了 Simons以握手符號回應，阿爾德里奇以為這是一個承諾，而且網友不斷在網上捐款支持這籌款比賽，但始終未有成事，最後阿爾德里奇在查詢一位好友後，決定將籌得的善款直接捐贈華人服務中心，落實要為幫助亞裔社區而行動的心事 。

阿奧爾德里奇說：“作為一個標準的白人，我一直在嘗試作出聯繫和提供幫助。”他的目標是要做實事，而不是光在社交媒體上發布消息。他還說：“這是我們開始採取行動的時候了。”

另外，一名建造業軟件公司的員工也作出嚮應，該公司的員工Stephen Young 親自焗制他最拿手的胡蘿蔔蛋糕，趁復活節假日，在 MidCity SmashBurger 餐車旁進行義賣，賣出的款項全數捐出予華人服務中心。當天 Stephen Young 和他的同事穿上兔兔服飾，先將公司員工預訂的蛋糕一邊跳舞一邊送到他們的家，然後再在餐車場內叫賣，而他所屬的公司更為籌得的善款作配對，至截稿前所籌得的善款已有4,000元。同時他又在籌款網站 gofundme.com 設立了為華人服務中心籌款的專頁，歡迎未能到場的人士，透過網上的捐款，幫助亞太裔社區。

華人服務中心梁永富主任對這兩筆「突然空降」的善款表示萬分感謝，他以寒冬中的太陽來形容這兩位白人朋友的行動。

梁主任表示，近期媒體報導或社交媒體上廣傳的負面新聞，已令到不少長者們感到害怕，不敢外。今次，兩人的善舉，除了在這暴風雨中溫暖人心外，還給社區帶出正能量。

梁主任說：讓我們分享愛心，互相關懷，這未必能改變這個世界，但這能改變一天和給人們帶來希望。

梁永富主任表示會好好利用這些善款，繼續照顧和關懷亞裔社區，特別是其中最脆弱的一群。