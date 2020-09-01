發展處再撥1,500萬援助小企　商戶要留意申請日期 『馬上行動! 最高援助金額可達25,000元!

（本報訊）波特蘭市政府早在三月底已向受新冠疫情影響的小企業發放一輪為數200萬元的緊急援助金，發展處於日前宣布，再撥款1,500萬元，作第二輪 的援助，並將於日內接受申請，要獲得第一首消息，老闆們最好立即到www.prosperportland.us/relief 登記。

在7月22日，波特蘭市議會討論如何分發聯邦針對新冠疫情CARES 法案對波特蘭市的1.14億元的援助金，議會最後通過撥款分配如下：投資3,700萬作為穩定住屋和家庭協助 ；2,000萬元作為麥魯瑪縣應對公共衛生項目；1,910萬元用作支援波特蘭市的露宿者社群；1,500萬元援助小型企業及435萬元給予藝術文化團體。 另有300萬元留作購買科技套件協助無力擁有數碼設備的市民。

波特蘭發展處（Prosper Portland）將按本市的公平權益指引，分配這1500萬元資金給小型企業。 根據資料顯示，在這次疫情中，受到最大打擊和最需要援助的是黑人、原住民和有色人種企業。

發展處表示，從三月推出第一輪援助金時獲得的經驗和教訓後，決定這次將有較長的申請期，擴大宣傳推廣，並要求委員會能集中以權益作為批出撥款的準則和 選擇。

最高的援助金額可達25,000元

上一輪已有超過200家小企獲得5,000到10,000元的援助，但有需求的小企仍有很多。 據公報的名單，獲得援助的華人小企不到5家。 有需要的老闆們，務必先登記，獲得第一手的申請消息，這次最高的援助金額可達25,000元。