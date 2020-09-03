發展處再撥1,500萬元援助小企　9月14日開始接受申請

波特蘭市議會在7月22日的會議中討論如何分發聯邦針對新冠疫情CARES 法案對波特蘭市的1.14億元的援助金，議會最後通過撥款分配如下：投資3,700萬作為穩定住屋和家庭協助；2,000萬元作為麥魯瑪縣應對公共衛生項目；1,910萬元用作支援波特蘭市的露宿者社群；1,500萬元援助小型企業及435萬元給予藝術文化團體。另有300萬元留作購買科技套件協助無力擁有數碼設備的市民。

在第二輪的小企援助金申請中，波特蘭發展處將按本市的公平權益指引，分配這1500萬元資金給小型企業。根據資料顯示，在今次疫情中，受到最大打擊和最需要援助的是黑人、原住民和有色人種企業。

波特蘭發展處表示，從三月推出第一輪援助金時獲得的經驗和教訓後，決定今次將申請期加長到兩星期，和擴大宣傳推廣，並要求委員會能集中以權益作為批出撥款的準則。

在第一輪的申請中，有超過200家小企獲得5,000到10,000元的援助，但有需求的小企仍有很多。據公報的名單中，獲得援助的華人小企不到5家。

今次最高的援助金額可達25,000元，有需要的老板們務必先登記，以獲得第一手的申請消息，同時也不用擔心語言問題，因為整份申請表已翻譯成中文，申請人可完全用中文來填寫表格，唯申請的商戶必需是在波特蘭市範圍內。

波特蘭發展處將於10月14日通知申請商戶獲批與否，而援助金將由10月中開始派發。