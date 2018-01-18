發展局的『社區繁榮計劃』項目　向市政府匯報工作進度



（本報訊）『社區繁榮計劃』(NPI)是波特蘭市政府與波特蘭發展署合作為推行「社區經濟策略」（Neighborhood Economic Development Strategy）而設立的一個項目，早在2012年初由當時的森姆亞當斯市長所設立，旨在協助波特蘭市內多個有需要改善經濟發展的社區。至今已超過五年時間，上周四，波特蘭發展局向市長及議員們匯報這項目的進展情況，並邀來幾位社區代表，親身述說這項目對社區的影響。身兼波特蘭新聞董事及翡翠區導向委員會始創成員的許張淑儀女士，是被邀出席的人士之一，代表翡翠區向市政府講話。

多位代表都講述了NPI項目在各自區內所帶來各方面的正面影響，令到不少市民受惠，大家都希望市政府能在未來繼續撥款支持這項目，協助社區進一步的發展。

許張淑儀在講述翡翠區的情況時，首先感謝前市長森姆亞當斯將華人社區稱之為『新唐人街』的Division 和82街選為當時六個『社區繁榮計劃』小區之一。

她說，在此『新唐人街』，是華人商舖集中地及新移民的集居地，波特蘭新聞的辦公室在這區內亦已有二十多年，一直來看著這地區不斷地發展，證著亞裔社群對這區的經濟和發展作出了不少貢獻。她又指出，當波特蘭市人人都說這一區是罪案黑點，是二手車買賣場中心時，亞裔移民卻在沒有政府的任何幫助下，在這區為自己和家人在美國新生活而墨墨耕云，努力工作。就連政府要在附近進行甚麼樣的工程或是施行甚麼政策，都全不知情。

直至五年多前，市政府選下這區，後來名為翡翠區，在社區人士的主導下，將市政府的撥款，用於加強區內的經濟發展，改善區內環境。其中一個例子就是一年一度的翡翠區國際夜市。許太太表示，每年有二萬多人參加夜市，其中有不少人士是從未到過這一區的，夜市讓他們親身感受翡翠區內豐富的多元民族的文化，特別是飲食文化，大家可以在這區吃到地道的中式點心，也可以品嚐到正宗的越式牛肉粉等。區內的商家亦在這幾年喜見新的顧客不斷有增，生意亦越來越旺。

她又多謝負責的組織照顧到本區多元文化的需求，例如舉辦專為華人而設的道路安全活動，餐館衛生講座等等。她說：如果沒有『翡翠區』的項目，相信華人社區亦難有這些機會。

另外，翡翠區亦為民眾監察著政府在區內的各項工程和政策，先前的巴士快線和近期的道路設計等，都讓市民有表達意見的機會。

她特別提到波特蘭運輸局對Division 街的新設計，強調這新設計對區內多家商戶造成極度不便，嚴重影響他們的生意。她說，這些商戶的東主，大部份已在美國辛辛苦苦工作了多年，然後購下物業繼續經營，確保在此的生活有安穩，但今次的設計對他們實在是一個極大的打擊，他希望市長和議員們能關注這事的發展，伸手幫助這些商戶。

最後，許張淑儀希望政府能確保在這區的投資能真正惠及區內的商戶和居民。在會後，女市議員Amanda Fritz 親自向許張淑儀女士表示感謝，因為她不單說出了NPI項目對區內正面的影響，同時亦說出了區內商家們正要面對的問題，並承諾會多關注區內的發展。

市政府早在五年前已定出會向『社區繁榮計劃』小區在十年內撥款一百萬元，協助改善區內的經濟環境。翡翠區成立五年來，透過由社區人士組成的導向委員會，決定政府的撥款應用在那些大家關注的項目。

『社區繁榮計劃』除了有改善店舖外觀，街道環境，配套設施…..等等外，亦包括小型企業貸款協助等。

在這五年來成功的案例有翡翠區夜市，這項大映活動為本區帶來極高的經濟效益。其中的改善商舖門面資助計劃，為商戶提供高達75%配對金額，協助商戶改善經營環境，首個成功例子是將84街Division街一家破舊的越南素食餐館外牆翻新工程。成功遊說大都會局將暫時空置的舊傢俱店給予社區作舉辦活動所用，及後促成工程剛開始的廉租柏文的建設；協助租客與業主談判，穩定租金；設立社區花園；每年進行兩次大掃除等等，都是翡翠區委員會的工作。

翡翠區委員會亦設有多個小組，專門在不同的範疇內協助區內民眾，包括商業小組，但礙於不同言語的問題，參加小組的商戶不見踴躍，但區內見到多項改善措施，例如過馬路的燈號或是街燈或是清理垃圾等，都是委員會小組的努力成效。

翡翠區委員會歡迎有興趣參與社區發展工作的區內人士，參加每月第三個周二晚的例會，一起為改善翡翠區獻計，共謀福址。