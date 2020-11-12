疫苗研發突破　輝瑞指逾90%測試者見效 明年3月前可望所有美國人都能用上新冠疫苗



（綜合報導）新冠肺炎疫情持續之際，疫苗研發傳來新突破。美國輝瑞藥廠周一（9日）宣布，與德國藥廠BioNtech SE合作研發的疫苗，初步在逾90%測試者中見效，反映疫苗成效較預期好。

根據初步結果，接種2劑中第2劑的7天後以及接種第1劑的28天後，達到保護患者的效果。輝瑞董事長兼行政總裁布爾拉發表聲明：「我們的新冠肺炎疫苗第3期臨床試驗首批結果，初步證明我們的疫苗能預防新冠肺炎。」他又指現正邁出重要一步，更接近提供全球各地人民亟需的突破，協助終結這場全球健康危機；正值全球最需要時刻，他們的疫苗研發計劃正去到這項重要里程碑。

輝瑞疫苗研發部門女主管詹森則指測試將持續，並會評估疫苗能否保護人們免受重症新冠肺炎感染，以及治療已感染新冠肺炎病者的功效。惟有報道指隨測試繼續，疫苗的有效比率或會改變，現時斷定為它安全和有效言之尚早。

美國衛生部長Alex Azar周二表示，隨著輝瑞公司透露其候選疫苗的有效性超過90%，明年3月份將會有足夠的新冠疫苗供所有美國人使用。

“如果輝瑞像預期一樣迅速獲得監管部門批准，本月底開始美國每月將能收到2,000萬劑疫苗。到12月底，我們將有足夠的疫苗為養老院和感染風險較高的民眾接種。到明年1月，所有醫療工作者可以接種，3月底就能讓所有美國民眾接種”。

福奇博士也表示，如果FDA批准，他將會去接種疫苗，因為對輝瑞和監管機構有信心。