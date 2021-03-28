疫苗供應充足　前線人員提前到下周五接種



（本報綜述）州長在周五宣佈，州政府將推前本州的新冠疫苗接種群組的時間表，這是因為來自聯邦政府的供應大增，及縣政府與醫療機構的努力，盡早為長者完成接種的結果。

根據最新的時間表，周一（3月29日）起，可接種疫苗的年齡限制降低到45歲，到4月5日更降至16歲，但接種者必需是有一種或多種潛在疾病的人士。

另外，由4月5日起，原定排在19日接種的第七組人士將可獲提前接種，較原定時間早了兩星期。然後，5月1日將全民開放給所有16歲以上人士接種。有些縣城可按照當地的接種情況而將時間表再提前。

3月29日開始可接種疫苗的人士（第六組）：

－45-64歲，有一種或多種潛在疾病的人士

－農民工和季節性農場工人

－海鮮和農場工人

－食品加工工人

－居住在低收入老人屋的人士

－無家可歸人士

－因山火被迫遷徙的人士

－野地消防員

－16歲及以上孕婦

到4月5日可開始接種的人士（第七組）：

－按美國疾控中心所定的前線工作人員（請參照附圖）

－50歲及以上，多代同住的人士

－50歲及以上，需照顧親人的人士

－16歲至44歲，有一種或多種潛在疾病的人士

州衛生局長表示，將第七組接種群組的時間表推前，可讓這群組有更多時間接種疫苗，也可以配合本州的公平策略。

本州在過去一星期已有22個縣城開始為第六組的人士接種疫苗，大前提是他們已完成長者的接種工作。

衛生局表示，至目前為止，全州已有超過25%的州民接種了第一劑疫苗，和14%的州民已接種完兩劑的疫苗。

州衛生局艾倫表示，本州疫苗供應充足，只是不知道有多少州民願意接種疫苗。似乎有不少州民仍在猶疑，令到有多個縣成雖有80%人口合資格接種，但登記接種的人卻未有增加。目前出現最多確診病例的，大多是這些縣城。

目前全州的確診率只有2.2%，比其它州低，衛生局官員表示：這要感謝州民願意繼續保持社交距離、戴口罩和接種疫苗。

對今次州衛生局將前線工作者的接種時間提前兩星期，不少企業均表示歡迎，因為前線工作者，包括餐館從業員和超市工作人員，每天都要面對很多的顧客，盡早接種疫苗能確保大家的安全，甚至是拯救更多的生命。

今天的新增確診數字有426宗，死亡人數有2人。三縣城的新增確診數字分別是：麥魯瑪縣42宗，華盛頓縣69宗，卡加瑪士縣47宗。截止今天，全州累計的確診病例共有163,702宗，2,375人死亡。