疫症衝擊教育界　遙距教學如箭在弦 估計下半學年將無法重開



（綜合報導）隨著新冠狀病毒疫情在美國本土爆發，打擊一衆餐飲業和零售業以至民生也受著極大影響，教育界亦面臨著考驗！

據估計由於持續的疫情令俄勒岡州的學校在下半年度將無法重開 ，教育部決定實施‘遙距教學’，通報各校區之餘並落實在四月十三日開始執行。

教育部局長高基爾去信全州共197個校區：”今天我們州份跟其他的州份一樣，學校應無法在下半學年重開”。高基爾說提供教材 ，利用互聯網虛擬授課及提供指引式的遙距教學是解決目前延長學校關閉以致學生無法上課的可行方法。

為了防止疫情擴散，州政府早在三月十六日已提前關閉學校並開始了抗疫和春節的假期更在翌日宣佈此假期會直到四月二十八日完結。

遙距教學備受考驗

教育部早已訂明在假期期間不得實行網上教學，原因是要根據聯邦政府保障學生的法例，確保所有學生都能通過教學指引獲得知識。高基爾稱要將相對傳統的面對面授課改為遙距網上教學並不是一時三刻可以成事的， 而且這種教學模式並不是每位學生都能適應，若果因此而得到懲罰亦不應該發生的。

教育教人士羅森亦稱：”我們會一如既往，利用教材去提供高水平的教育給予我們所有的學生，然而在這前所未有的時刻，短時間並迅速地由傳統的面對面教學改為遙距網上教學是需要有全盤完整計劃的 ，我們要確保所有學生都能參與並有公平的支援，有些學生是缺乏正常所需的科技物資，例如電腦和互聯網。

家長要擔當重要角色

隨著教育部的公布，他們刊出了’全面遙距網上學習指引’ ，指導各校區在特定時間內去怎樣實施這新的教學模式 。這可真不容易啊！

高基爾稱 “俄勒岡州主流的教育工作者都沒有從事網上教學 ，一些校區即使有程度也不一，例如教學經驗，能力和軟件應用。試想像這樣的一個情景：家中有兩位孩子分別就讀七年級和十年級 ，他們分別各有六至七位教師及課堂而家中只得一台電腦。我們一定要找出合適的方案去規劃課堂時間表確保學生能夠學習得到。

高基爾補充：”對於一些年幼的學生，壓力就在於家長了” “這些家長必須要知道他們要扮演著重要的角色尤如在校的教師們 ，引導孩子怎樣能專注地在家利用互聯網去學習，安排學習日程表 ，以至嚴格地要求閱讀甚至分分秒秒提供所需要的協助。

州教育部就‘遙距教學’的安排緊給予各校區不到兩星期時間作準備。