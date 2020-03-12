疫情衝擊華人生意　國會議員吃中餐挺華人



（本報訊）俄勒岡州國會議員厄爾．布魯梅瑙爾（Earl Blumenauer）上周五，用實際行動表達對華人社區和商家的支持，特別安排在翡翠區的海城酒樓吃午餐，邀約數位華商和社區領袖出席，親自聽取華人社區的聲音。波特蘭市長辦公室亦派兩位代表到來參加，了解實情。

負責安排今次午餐會的是波特蘭新聞編輯暨翡翠區委員會之一許張淑儀，出席的華人社區領袖包括有中華會館主席李汝堯、合勝堂主席廖懷澤、李氏公所副主席李素英及來自永明堂、海城酒樓、祥發超市及紅茶館的東主和代表。

在會上，布魯梅瑙爾問及大家現時的情況，他提到在目前的大氣候下，社交媒體是一大問題，不斷在社區中散播恐慌和假消息，比病毒傳播更厲害。會上有領袖指出，由於政府未能給予民眾清晰的資訊，大家都只能靠社交媒體如微信群內海量的消息，也分不出消息的真假。同時，民眾在沒有一個能讓他們安心的訊息系統下，只能選擇不踏出家們。這問題也伸延到政府的消息一直未能照顧到華人社區的需要。特別對於這個華人社區密切關注的新冠病毒，一些讓大家看得懂的中文資訊，來得特別重要。

另外，有關外遊回美人士的隔離問題亦是席上的熱話，多位人士都表示身邊就有回美後未有跟隨疾控中心規定自我隔離14天的朋友，這樣不顧別人的行為亦嚇怕了周邊的人，不敢外出。對政府在監察需自我隔離人士的政策方面，大家希望布魯梅瑙爾議員能在這方面提供資料。

商戶的代表們紛紛向議員表示，自疫情在中國出現後，他們的生意已開始受到影響，到本地區出現第一宗確診個案後，生意更一落千丈，多位店主都極之擔憂，希望議員能提供援助的方法，協助他們渡過難關。

國會議員布魯梅瑙爾在午餐結束後，接受本報訪問時表示，能夠直接與華人社區對話，親自聽到第一手的資訊實屬難得的機會。他了解到政府與華人社區之間在訊息傳遞上遇上極大的挑戰，承諾會在這問題上更顯敏感。他提到國會剛通過一項83億元緊急資金方案來對抗新冠疫情，幫助受影響的社區，他會盡力確保聯邦政府有效率地處理問題，並強調他每天都與國會的官員，州長辦公室和地方政府有溝通，了解社會最新的情況，從而準確的為社區提供適時的服務。

最後，他呼籲：我們需要支持本地的商家，不需要的是那些無謂的恐懼。最後，布魯梅瑙爾說，這是與華人社區直接有效率的第一次，他希望將來有更多這樣的溝通機會。

出席的社區領袖和商家們均表示非常感激國會議員布魯梅瑙爾從華府回到本州，在繁忙的公務中抽時間來了解華人社區目前的情況和需要。