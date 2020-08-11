疫情民眾少出門　汽油稅收大跌 路修不成了　運輸局也要裁員



（本報粽述）麥縣運輸部門官員表示，來自道路的稅收，由正常的1,500萬元下降了15%，所以該部門張縮減開支和裁員。

在新冠疫情的影響下，民眾多留在家而少了出門，這表示，到油站加油的人少了，政府的汽油稅收也隨之而下降。這意味著，東麥魯瑪縣的城市，如Troutdale，Corbett和Fairview等以及波特蘭以西的一些地區（如Dunthorpe），路面上的坑洞，政府將沒錢進行填補工程。

麥縣運輸部門發言人邁克．普倫（Mike Pullen）表示，該部門將要被迫裁員，而裁員在該部門是絕少出現的情況。普倫指出，雖然目前駕車的人多了，但在今年春季時，大多數民眾都不出門，路面也見不到太多的車輛在行走，這引至了這數個月的汽油稅收益銳減，令到該部門大大損失了主要經費來源，而這損失了的龐大數字是沒法釐補的。

麥縣現在正通過在線調查．尋求民眾有關在交通上的優先處理建意。

普倫強調，不希望延誤太多的路面維修工程，因為有可能要花更多來重舖整個路面。

至於新的基本建設，經費主要是來自聯邦或是州政府的撥款的，而修繕工程則由本地的汽油稅來支付，目前麥縣的汽油稅是每加侖3美仙。

當縣民加油時，除了要付這3美仙的汽油稅外，你還要付聯邦每加侖18.4美仙和州政府的每加侖36美仙等汽油稅。

除此之外，縣政府亦向每輛登記車輛收取每年的19元的費用，這費用到2021年將調升至56元。

普倫表示，縣政府正考慮不在為路邊剪草，只在路口的交匯處；而運輸部甚至會要求向縣政府借錢。

他又說，這情況不只在麥魯瑪縣出現，事實是整個美國的運輸部門均受到影響，而波特蘭市的運輸局已有員工被要求放無薪假。