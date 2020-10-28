疫情未降 州長再延本州緊急令至2021年
（本報綜述）今天早上，俄俄勒岡州布朗州長宣佈，本州疫情未降，將緊急令再延60天，至2021年1月2日。緊急令賦予州長繼續為本州的公共衛生安全隨時調動資源的權力。今天已是本州連續第8天的單日新增確診數字超過300宗。
該聲明在法律上授權了布朗的疫情行政命令和俄勒岡州衛生局的健康與安全指南，繼續生效。
上星期，本州出現疫情以來最高的單日新增確診數字550宗，至今已有超過600人死於新冠病毒。
在州長的聲明中說：“延長新冠疫情的緊急令並不是一件容易的事，但我們都非常清楚，不採取行動將意味著有更多生命因此而損失。” 州長指出，第二波疫情已到了，並影響到所有社區。”
布朗州長希望保持本州的進度，重開學校進行面對面學習，並繼續重開企業和社區；州長強調要做到這一切，就必需靠每一位州民的合作。
布朗最後提醒說：“我們必須繼續共同努力，並採取使我們在整個疫情中保持安全的簡單步驟：洗手、戴口罩、留意保持社交距離、生病時留在家裡、避免社交聚會，尤其是在室內的。”
同時，州長辦公室星期二宣布，俄勒岡州以及華盛頓和內華達州已加入加州的新冠科學安全審查工作組。 該小組將“獨立審查聯邦食物藥物管理局批准分發的任何疫苗的安全性和有效性。”
今天公佈的單日新增確診病例有391宗，9人死亡；連同這數字，本州累計確診者有42,808人，死亡有664人。
今天有最多新增個案的縣城有：麥魯瑪縣72宗、馬里恩縣72宗、華盛頓縣50宗、卡加瑪士縣35宗、萊恩縣31宗。