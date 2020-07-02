疫情期間　本州糧食券申請激增



（本報綜述）由新冠疫情在本州開始，申請糧食券的州民激增40倍。

正常來說，每月約有1,300名州民申請糧食券，而申請人在提出申請當天或翌日就會獲得負責單位的面談。

但現時的情況是，每周有13,000人申請，等待約見面談的時間自然也較前長了幾十倍。

在本年的三月初前，本州的聯邦援助計劃：糧食券SNAP和貧困家庭臨時援助TANF，均是全國最少人申請的州份。但疫情一開始，就如睡醒一覺就甚麼也改變了一樣。

在疫情最艱難的期間，全州經濟停頓，眾多州民頓時間失掉了工作，這令到成千上萬的州民到福利部門尋求援助。福利部門幾乎調動所有部門內的經理、助理等，協助處理所有的援助申請，新的申請人要等候10到12天才能獲接見和領到糧食卡來買糧食。這也令申請本州醫療補助的州民大增。

在獲得聯邦的豁免下，俄勒岡州的食品和衛生系統獲允許，可繞開一些新申請的常規審核程序，幫助官員們快速地應對突然激增的申請個案，從而避免加重失業保險系統的負擔。

以食物援助計劃為例，已在領取福利的民眾將自動更新，而無需進行必要的面談，從而省下官員的時間來繼續處理新的申請。

俄勒岡州自給自足計劃負責人丹尼爾·豪恩（Daniel Haun）表示：“對於家庭和民眾來說，這是前所未有的情況，民眾陷入了他們從未想到過的境地。” “我們希望人們知道我們在這段時間內是他們的資源。”