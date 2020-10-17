疫情新模式顯示新冠病毒傳播加快

（本報綜述）今天早上在每周疫情新聞發佈會中，州衛生局公佈了本州最新的疫情模式，顯示新冠病毒有可能傳播得更快！州長將4個縣城放在監察名單中，指他們在控制疫情的工作上急需幫助。

州長表示，由於萊恩縣（Lane）在過去兩星期的確診數字不斷上升，州衛生局已與該縣的衛生部門作出了緊密合作。萊恩縣是俄勒岡州大學（UO）所在的縣城，自大學開學後，確診數字一直在升。至於在附近Benton 縣的俄勒岡州立大學（OSU），情況一樣。在州長最新的監察名單中，除了上述兩個縣外，還包括北海岸城區Clatsop縣、和在東部的Umatilla縣及Malheur縣。

根據州長的標準，當確診率在過去兩星期連續出現每10萬人有50或以上的確診病例，同時有5宗或以上的病例是追蹤不到病源的，這就顯示該縣城出現了社區傳播，有需放到監察名單內。

萊恩縣的總確診數字目前已超二千宗，在過去數星期內確診者的年齡群主要集中在11至30歲，很明顯是與大學生「回歸」有關。根據俄勒岡大學的報告，該校自10月1日至周五（16日）一共有270名學生和職員確診。

州長在新聞會中強調，我們需要整個縣城共同努力才能控制疫情。一旦病毒在社區中傳播，就算只是小型家庭聚會也可能導致數十宗感染個案。如果能在發生社區傳播的早期控制著病毒的傳播，我們就能成功地減低傳播率；並指出除了衛生局提供的支援外，社區成員都有防疫的責任。

州長呼籲所有州民，繼續戴口罩，留意保持社交距離，緊洗手，並感到不適時要留在家中；同時強調目前是接種流感疫苗的最好時候。

州衛生局今天公佈的三個疫情最新模型：

一．傳播在數週內均保持目前的水平：到11月5日，單日新增確診將增加到570例，上升了66%，住院人數增至每天40例，傳播率保持在1.15左右。衛生局長稱此模型為「麻煩」。

二．傳播率增加5%：單日新增確診將增至740例，住院人數增加到每天48例，傳播率將是1.30。專家預測確診增加主要在萬聖節期間的聚會和拿糖果活動，而隨著天氣變冷，民眾將有更多時間留在家中。

三．傳播下降10%：單日新增確診病例290例，住院人數將降至每天20例，傳播率將降至0.88。

衛生局長艾倫表示，本州的疫情出現反彈！他說早在6星期前，我們的低確診情況已完結，自此確診病例已上升了25%。

局長又指，目前的確診和住院數字與7月底8月初的情況相若，確診數字是有病毒檢測以來的最高。艾倫說：當我們研究那些數據時，一個很明顯的趨勢：社交聚會繼續成為高確診率的推動力。

今天全州單日新增確診有418宗，6人死亡。有最多確診個案的縣城分別是：麥魯瑪縣86宗、華盛頓縣58宗、萊恩縣53宗、卡加瑪士縣45宗、馬里恩縣35宗。

整體來說，有最多確診的仍然是在三縣（麥縣、華縣、卡縣），萊恩縣繼續是每天有10多宗，但今天卻飆升到53宗，而其他人口較小的縣城亦見到確診數字有上升的趨勢，這包括Umatilla、Jackson、Yamhill 及 Malheur等縣城。

截止今天（16日）全州累計確診病例有38,935宗，死亡人數已升到617。