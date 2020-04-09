疫情影響經濟　俄勒岡州政府有何對策

（本報訊）俄勒岡州議會在突然期來的新冠疫情濃罩下，看不到前景也不清楚需要花幾多資金來應對疫情的同時亦能為州民提供一個安全的環境。

就連經濟學家也感到困惑，這是史無前例的，突然之間整個經濟停頓下來，也不知道這情況會持續多久。

無論如何，專家們肯定的說本州的經濟將會嚴重收縮，而收縮的程度則要看新冠病毒的傳播何時能迅速減到最低，及日常的經濟活動能否恢復過來。

經濟的放緩將全方位的減低本州的收入，包括佔全州基本收入86%的個人所得稅，和公司利得稅同樣會受到衝擊。在華爾街的慘淡表現下，投資和資本利得稅收入也將下降，就連賭博稅亦收不到，甚至因為民眾大多留在家中，汽油稅也是同一命運。

州長凱蒂．布朗週三表示本州目前的情況可以說是四面楚歌。收入下降、福利需求激增、醫療系統承受著沉重的壓力，而最終州政府與聯邦政府不同，我們不可能以赤字支出的模式運作，因為憲法要求我們必需要平衡預算。

從好的方面來說，俄勒岡州今次比之前任何一次衰退期都有好的準備。在整個經濟停頓之前，本州有30億元的備用基金，再加上各部門的均有儲備盈餘。州長表示州政府還在等待從聯邦政府撥來的12億元援助。

不過，目前尚不清楚這筆款項是否足以支持當前的預算，並且為目前的緊急情況提供援助。 如果現時出現嚴重的經濟衰退，極有可能會在兩年一度的州財政預算中削掉50億美元的收入。經濟專家指，本州的預算模式只能應付中等程度的衰退，並不可能應付嚴重的打擊。

經濟專家康納利（Bill Conerly）說：樂觀來說，有社交距離有成效，有可能出現治療的方法，而在未來兩到三個月疫情會受到控制等利好消息。但本州第二季的經濟仍有可能是有記錄以來最糟糕的一次。如果經濟在下半年反彈，人們將可重拾工作，再加上過度慷慨的聯邦經濟刺激計劃將有助市民有更多的消費。

康納利說：如果疫情能在兩到三個月內受制當然是最好，在這時我們就會經歷聯邦政府一直在製造的通貨膨脹。

康納利又說：從另一角度，悲觀的來看，新冠病毒變為季節性且持續存在的流行病。在夏季稍稍停了下來後，到11月再次大肆捲土重來，隨著冬季的來臨，全國又再次陷入衰退。這可能意味著全國人民都要與新冠病毒共存直到有疫苗，或出現有相當部分人口對這病毒有免疫力，這可能要持續數年。他指出，如果病毒是持續或季節性下降，衰退期就不會如大蕭條時期的長，但對經濟所造成的傷害會較深，在最壞的情況下，失業率可能高達25%。

經濟分析辦公室按兩個通用的衰退模型來評估疫情對本州收入的潛在影響。一個是與1990年的經濟衰退為例，當年俄勒岡州經濟只有溫和的下調且快速恢復過來，套用這模式在今次的疫情影響，估計本州2020年的基本收益將損失近14%，並在2021年6月底的財政年度終結時，損失將近10億元。

另一個模式是類似2008年金融危機，那本州的基本收益將損失近22%，而在財政年度終結時，損失將近48億元。

另一名經濟專家雷納（Lehner）指，向好方面看，今次本州大受打擊的行業，包括消費者服務，旅行，休閒和酒店等都不是本州過度依賴的經濟來源。

本州在旅遊，休閒和酒店業有224,000名員工，年薪約為56億美元。另有大約15萬名零售僱員，包括飲食業，汽油和雜貨工人，他們的年薪約為51億美元。俄勒岡州幾乎沒有石油和天然氣行業等受影響最大的行業。所以俄勒岡州的狀況相對於其他州仍然算好。

雷納說，如果疫情導致俄勒岡州製造業停頓，那將給俄勒岡州的經濟和州收入帶來更大的打擊。同樣，如果人們不再選擇搬到俄勒岡州，那就大大減少本州的經濟驅動力。

EcoNorthwest經濟顧問公司總裁John Tapogna強調，金融市場和整體經濟似乎跟著新冠疫情走，而不是跟著聯邦刺激或貨幣政策干預措施而行。他說：“打擊病毒與我們的長期經濟前景相同，經濟市場只有在前景明朗時才會有增長的基礎。”

他又說，目前最有影響力的干預措施是那些有助企業過渡，並能保持工人工資的措施，包括聯邦政府的低息或無息小企業貸款，和州政府提供的稅務優惠或租金援助。

就如Tapogna 說，目前要做的就是鼓勵企業能留住員工，而不給失業金系統帶來額外的壓力。

俄勒岡州議會將在下周召開一次特別會議，布朗州長在周二表示，她希望議員們能通過一個幫助本州應對新冠病約2.5億元的提案，但這個數字仍未知道是否足夠。

上周，布朗州長已宣佈將本州的報稅截止日期延至7月15日，跟聯邦的一樣。州政府可能會用短期借貸來彌補因稅務延期而引至的流動資金不足。所以雷納說，疫情對州的支出影響不會太大，因為收入雖然遲來，但仍會在這兩年的財政年度內收得到。

州立法人員亦在考慮另一方案，推遲州政府因教育而徵收的營業稅。這稅項由本年1月1日正式實施，向所有在本州內營業額在100萬元以上的公司，徵收營業額0.57%的稅收，估計企業應在未來數周要交稅，而這稅項可在這財政年度為政府帶來16億元的收入，這是州教育的支出和總體預算的後盾。而推遲繳稅是協助企業應對疫情的當務之急。

眾議員Duane Stark在周二的聽證會上說：“所有預期的收入都在變化。” “對於能做些什麼，相信我們也看不通前景。”