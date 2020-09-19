疫情報告：連續兩天沒有死亡個案



（本報綜述）根據州衛生局今天（18日）的報告，本州昨天和今天已是連續兩天沒有新冠死亡個案出現，全州死亡人數仍然是521人。

今天的報告顯示，新增確診有295人，全州累計確診人數已有30,342人。有最多新增確診個案的縣城：麥魯瑪縣56宗、馬里恩縣51宗、卡加瑪士縣28宗、華盛頓縣26宗。

州衛生局亦發佈了新一輪的新冠疫情模型報告，顯示當前本州的病毒傳播率，從7月中旬開始一直持續至今的下降趨勢。

如果繼續以目前的速度傳播，那麼到10月8日，每日感染將從360例減少到190例。每日新增確診病例將減到80宗。重症病例（需要住院治療的）將減少至6例，傳播率保持在0.87。

如果傳播率減少5個百分點，在下個月每日感染將有130例。每日新增確診病例將減少到50宗。嚴重的病例將減少到4，例，傳播率保持在0.74。

如下月的傳播率增加5個百分點，則該模型預計每天將有400例感染，而每日新增確診病例將增加80例。在這種情況下，嚴重病例將從6例增加到12例。

此外，衛生局員亦指出，由於俄勒岡州的山火，疏散和空氣質量差等問題，已大大減少在社區進行新冠病毒測試的可能性，但目前尚不清楚這些對新冠病毒傳播和症狀產生何種影響。