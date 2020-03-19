疫情到8月？ 美股崩3千

（綜合報導）總統特朗普16日公布新冠肺炎因應指南，呼籲民眾不要出席10人以上聚會，對於疫情何時才能趨緩，他則認為可能要到7、8月。他也示警，美國經濟可能走向衰退，導致美股尾盤賣壓加劇道瓊狂瀉近3千點。

面對美國新冠肺炎疫情快速擴散，特朗普16日一連第四天親上火線，向民眾說明政府防疫最新措施。在記者會召開前，他也先與全美各州州長召開視訊會議，了解各地最新疫情變化並商討因應措施。

在這份未來15天防疫指南中，特朗普政府呼籲所有美國民眾，即使是健康的年輕人也應避免出席10人以上聚會，不要上餐館、酒吧或美食廣場，避免旅行、購物與拜訪。指南也呼籲老年人、慢性病患與身體不適者留在家中，不要外出。

在被問及疫情要持續多久時，常向總統新冠肺炎任務小組追問這個問題的特朗普說，「他們認為可能8月，也可能是7月，但也可能要更久。」

面對美國股市16日再度重挫，媒體問特朗普是否認為美國經濟正陷入衰退時，特朗普表示，「有可能」，但他認為現在應專注解決病毒擴散問題，若能達成目標，經濟將會好轉。

國防部內目前已知出現37起新冠肺炎確診病例，當局16日宣布，將「隔開」國防部長艾斯培(Mark Esper)和副部長諾奎斯特(David Norquist)，作為預防措施。

國防部發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)表示，目前共有18名現役軍人檢測呈陽性。國防部內已知有37起新冠肺炎確診病例，包括18名現役軍人、3名公務員、13名軍眷及3名承包商。五角大廈職員超過2萬2000人，成為全世界規模最大的辦公大樓之一。

新冠肺炎疫情恐慌蔓延，美股16日跳空開低，再度觸發暫停交易15分鐘的熔斷機制。美股道瓊指數16日暴跌2,997點，創史上最大單日跌點。聯準會雖將利率降至趨近零以支撐經濟，但總統特朗普暗示疫情不樂觀，導致美股尾盤直線下探。