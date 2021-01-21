疫情中的青少年正面臨心理健康危機
（本報綜述）“新冠疫情和關閉學校讓我和世界隔絕，無法和朋友交流，學習上也沒有辦法得到老師足夠的幫助，我整個人都陷入抑鬱和黑暗中了。” 十三歲的梅蘭妮在一場集會遊行上訴說自己的經歷，呼籲州政府盡快重啟學校。“我感到非常沮喪，幾乎每天都面臨心理崩潰。“ 去年春天因為疫情關閉學校，開始遠距教學後，八年級的梅蘭妮就面臨困難，無法正常參與學校的遠距教學課程。
抑鬱是很難察覺的，特別是在遠距教學中，老師和同學很難發覺某個人可能已經在苦苦掙扎，無法適時適當提供幫助。梅蘭妮說， “ 最可怕的是孤立無援，因為疫情，你必須一個人面對這些，這讓情況越來越糟。”
梅蘭妮的母親也說，如果再沒有解決方式，很多人將會失去他們的孩子。” 我們每天都在和這種情況對抗，相關單位應該採取行動了！ “ 幸好，在梅蘭妮經過治療和家人的陪伴，已經在去年十月的時候重新開始參與學校的課程。
不只梅蘭妮，在停課的期間，很多學生都面臨著心理衝擊，甚至有一些企圖自殺的案例發生。布朗州長十分擔心這個問題，這也讓她決定將教育工作者的接種疫苗時間順位提前，好讓老師們做好準備，盡快重啟學校。
傑夫·卡爾是一家提供青少年心理健康服務的組織的執行長。他指出，疫情中無法進行正常社交生活，對青少年的身心普遍地造成極壞的影響。“ 這種情況持續越久，我們整體社會的衝擊與風險就越大，重啟學校是最好的解決方式。”
儘管各方提出他們的擔憂，俄勒岡州衛生局的數據顯示，今年的青少年自殺相關的急診室紀錄比起去年已經稍微降低。
如果有需要，全國自殺防治中心提供全年無休全天候的幫助，珍惜生命專線：1-800-273-8255.