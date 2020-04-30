疫情下超市停收瓶罐　TriMet安排特別巴士到回收中心



（本報綜述）由於在新冠病毒大流行期間，很多雜貨店超市的回收瓶罐服務也暫停。TriMet 有見及此，又因近日載客量減少了，就賣個方便給公眾，開闢一條特別巴士線，接載需要到新設的緊急回收中心的人士，此項服務將維持至超市恢復回收服務止。

人們往特有(少數的)換瓶地點，使可方便他們將瓶子和鐵罐兌換成現金。

這條新開的297號線將從玫瑰體育館（Rose Quarter）前往位於西北區的緊急回收中心。新線也在老城區設有車站。TriMet 亦希望乘客在公共汽車上注意空間，以增加社交距離。

目前，會到回收中心退瓶罐的多是低收入或露宿者，他們將瓶罐兌換成現金，因此他們很多人都聚集在回收中心，這已令到回收中心附近的居民和商戶感到不安。

周一，位於波特蘭北區一商場內，Lowes商店旁的回收中心，房東搭起了

欄，引起了到回收中心退瓶罐的人士不滿。

回收中心的負責人貝利表示，他們已努力跟房東商討應對人群的方法，但早上回來已看到房東已加裝了新圍欄。房東要求人們在街上排隊。

保安人員將排隊人士定向到停車場之外，在人行道上等待。房東表示人龍太長了，它擋住了其他商戶的人行道和入口，並且在草坪上發現有注射針頭，房東表示回收中心違反了租約內的規條，同時亦違反了州長的六英尺的社區距離要求。而且房東指回收中心未有採取任何行動，並表示如情況沒有改善，他們會終止租約。

但回收中心在一份聲明中表示，這些突如其來的改變，令使他們更難以控制蜂湧已至的人群。

俄勒岡州飲料回收合作社（OBRC）亦發佈了聲明，指OBRC和BottleDrop回收中心致力於提供安全兌換瓶罐的情序。自超市在3月15日停止回收服務後，那些依賴瓶罐退款過活的人士就只能選擇到回收中心退瓶罐。在此期間，BottleDrop遵循州和衛生局的安全指引，讓這等人士仍可在安全的環境下退瓶罐。

回收中心已經常進行清潔和消毒，並限制進入中心內的人數和監管距離的措施。在疫情期間，OBRC臨時在總部開設了一個緊急回收站，通過與TriMet合作，提供免費巴士服務，這回收中心每天提供超過15,000元退瓶費。