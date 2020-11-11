疫情下購買嚴重缺貨消毒品　慎防網購詐騙



（綜合報導）自新冠疫情一開始，衛生紙和消毒產品都已成為民眾搶購的東西，而其中的濕消毒巾更是經常缺貨。聯邦監管機構近期發出警告，提醒在網路上搜尋嚴重大缺貨的 Clorox 和 Lysol 產品時，應慎防被詐騙。

聯邦貿易委員會（FTC）表示，最少有25在網上銷售這些清潔產品的網站是騙人的，他們的網站設計看起來像原裝網站，但他們實際上並沒有貨品在手。他們只是利用網路搜尋引擎、社交媒體和彈出式廣告來吸引一直想買到這等名牌消毒產品的消費者。

隨著新冠疫情未有停，再加上秋季流感的到來，消費者對消毒產品的需求增加，要買得產品就如幸運中獎一樣。

聯邦貿易委員會消費者保護部主任史密斯在一份聲明中表示，他們正在努力阻止詐騙集團在疫情期間騙人。並勸喻民眾如果在網站上找到極期缺貨的產品，請先在網上搜尋有關該賣家或網站的投訴，然後才購買。這些網站向消費者收取了貨款，但從未有寄出產品。當消費者試圖要求退款時，卻發現網站已經不見了。其他向信用卡公司尋求退款的人發現，騙子使用假的貨件資訊，使撤銷消費變的更加困難；還有一些消費者收到了其他不相干的商品，以便防止顧客退款。

法院已對以下網站發出限制令，消費者購買前請特別注意：

• www.cleanyos.com

• www.arlysol.com

• www.broclea.com

• www.cadclea.com

• www.cleancate.com

• www.cleankler.com

• www.cleanula.com

• www.clean-sale.com

• www.clean-sell.com

• www.clorox-sale.com

• www.clorox-sales.com

• www.cloroxstore.com

• www.crlysol.com

• www.elysol.com

• www.littletoke.com

• www.lybclean.com

• www.lysoiclean.com

• www.lysol-clean.com

• www.lysol-cleaners.com

• www.lysol-free.com

• www.lysolsales.com

• www.lysolservicebest.com

• www.lysol-sell.com

• www.lysol-wipe.com

• www.thaclean.com