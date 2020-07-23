疫情下的麥魯瑪縣圖書館　服務未減 轉到網上平台　節目更具活力 中文書籍增多 足不出戶也能借閱



（本報訊）在新冠疫情肆虐下，為安全起見，不少機構的員工都是留家工作，就連我們的圖書館的服務員也是，所以服務也大受影響。但在學校停課的日子，再加上暑假，民眾對圖書館的服務需求不減反加。圖書館自重開後，為應付民眾不同的需求，運作的模式與前大有不同，本報邀來了專負責中文活動的麥魯瑪縣區域雙語圖書館員林泉廷和Holgate圖書館員陳俊宏為大家講述目前圖書館的運作和活動，好讓市民安在家中也可享受到不出門也能讀萬卷書的樂趣！

首先，最大的改變是麥縣圖書館入館瀏覽書籍與親身借閱服務會暫停。但訂閱與還書服務會則照常。市民可透過圖書館的網站或電話預定要借閱的書藉，然後預約到取。如借的是電子書，更省下到取和還書的手續。

最為人關心的是過期罰款的問題。原來，麥縣圖書館在這段時間，已取消了所有過期未還書籍的罸款。林泉廷表示，你在手上的圖書已到期，如果這書未有被預定的話，圖書館會自動跟你續期，但如圖書已被預定，你就要如期還書。當然，遺失或損壞了圖書仍需賠償的。

林先生介紹，在疫情下，使用網上借書服務的人士大幅上升，尤其是電子書/發聲讀物的借閱情況。而圖書館也為此特別添置了近萬本中文書籍，在此之前，麥縣圖書館的中文藏書僅有二百多本。

隨著時代的進步，甚麼都是透過互聯網就能辦妥的，利用圖書館的網站預訂書籍和借閱電子書都是非常方便的，特別是在疫情期間，完全可以做到不用接觸任何人，就能借來喜愛的書本。林泉廷指出麥縣圖書館的網頁可選擇中文的，民眾到https://multcolib.org/這網站，點擊「漢語」，網頁就立即轉用中文顯示，而網頁內有圖書館所有最新的消息和圖書庫等。

要享受這一切之先，就要登記領取一張借書證，申請連結：https://multcolib.org/zh-hans/get-library-card，取得臨時借書證後，就可立即開始借書。不單只是電子書籍，就連電影、電視節目或是音樂節目等視頻和音頻資源亦可透過互聯網傳送到你電腦或是手機上，只要按圖書館網頁內的連結下載應用程式就可。借閱電子書，就連要親自到圖書館還書的時間也省下，極之方便。欲查閱圖書館的書庫可到此網站

https://multcolib.org/zh-hans/e-books-and-more。

至於每年極受孩子們歡迎的暑期閱讀計劃，琴年亦如常由6月15日至8月31日舉行，今年的主題是『想像你的故事』，主角是一條書龍（Shu Long）。據圖書館網頁中的介紹：「我們的夏季閱讀活動”Shu Long” 將幫助您來完成 。 “Shu Long” 是 “書龍”的中文拼音 , 牠的意思是 “好讀者就像一條龍” ，我們希望 “Shu Long” 能在這個夏季啟發許多人成為好讀者 ! 有趣地閱讀並參加抽獎 !

暑期閱讀計劃的遊戲規則：

在 6 月16 日至 8 月 31 日期間 , 請您記錄每天閱讀的書籍，聽過的有聲書或完成那些在遊戲規則裏列明的有趣活動。

當您完成記錄15日 (日期不需連續) 您便可以參加抽獎，獎品是書籍和優惠券。

當您一共完成記錄45日，你便完成了整個遊戲 ! 你將得到一件T恤 (送完為止)，娛樂場所的優惠券和參加大抽獎 !

幫助孩子們養成喜愛閱讀習慣的家長們，今天就到https://multcolib.org/zh-hans/summer-reading 為子女登記，並選擇其中一種參加方式：上網參加或使用遊戲紙卡。如需要遊戲紙卡，可親到圖書館領取，或致電503-988-5123，圖書館會郵寄給您！

完成暑期閱讀計劃後，就可參加獎品非常豐富的幸運抽獎，包括有Chrome Book，$250Visa 禮品卡，和更多的優惠券，詳情可到網站查閱。這是圖書館鼓勵民眾閱讀的方法，一邊長知識，一邊贏獎品！

在暑假期間，麥魯瑪縣有三所圖書館同時是公園康樂處免費午餐場地之一，每天為十七歲以下學童提供免費午餐。它們分別是Gresham圖書館(至8月24日)、Midland圖書館(至8月28日)、Rockwood圖書館(至8月13日)。目的是讓學童於暑期間也可享用學校的午餐。

另外，陳俊宏在Holgate圖書館舉辦的遊戲時間一向深受孩子和家長們的歡迎。這活動亦已轉到網上平台繼續與孩子和家長們同樂。”中文家庭遊戲時間＂網上活動會隔個週日上午十時，以粵語及普通話進行，小朋友在家長陪同下，一起做手工藝、玩遊戲和分享中文書籍等，歡迎4歲以上兒童參加。下次活動是7月26日。如要參加，請先到以下網頁登記https://multco-us.zoom.us/meeting/register/tJcpfu-rqTIjEtNwwyZ4DT05OJNTgQkmOHwf，名額有限。參加者必需先下載Zoom軟件到電腦或手機才能一起參與。

麥魯瑪縣圖書館亦有製作一個「講故事時間」的Youtube頻道，由多位中文圖書館員負責，有講故事，有唱遊，適合小朋友觀看，只要到www.youtube.com 搜尋「講故事時間」，就可看到多個的節目。

圖書館一直也在照顧一些沒有科技知識的民眾，例如由2006年起開始舉辦基礎電腦班，為長者們或一些沒電腦知識人士提供一對一或小組教學，當然，現在疫情期間也只得在網上授課。

林泉廷先生和陳俊宏先生也寄望不久將來或秋季期間可申辦更多的活動，惠及市民大眾，如太極班、卡拉OK等等。讀者們也可到圖書館的網頁，隨時獲得最新的活動消息！