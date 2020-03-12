

（本報綜述）隨著新冠確診數字在本州上升，並且其中一宗確診病例是發生在麥魯瑪縣內，麥縣政府非常擔心縣內眾多的露宿者會出現集體感染，並已立即採取相應的行動，希望能作好防疫工作。

由星期三起，縣政府的外展工作人員，將在未來一星期內延長工作時間，務求能接觸到二千名露宿者。

麥縣發言人Denis Theriault表示，在目前的情況下，有迫切的需要向這班弱勢的社群提供有關疫情的資料，從而幫助他們明白如何保護自己。他說：我們明白到無論在庇護所內或是街頭的帳篷內，均有不少較年長和有病患的露宿者，我們需要大家攜手幫助這一個社群，因為他們極之需要大家的協助。

本地的庇護所亦有更改，縣政府只保持有兩個冬季庇護所，提供更多床位，藉此能為出現症狀的人士和健康的人士提供多一點隔離的空間。

縣政府會向有需要的露宿者提供入住旅館的代用券，Theriault表示，庇護所的床位已是供不應求，但強調沒有一個病人會被庇護所婉拒入住的。

Theriault指出，每年的流感季節都會出現同樣的情況，目前最緊要的是要讓他們之間保持有距離，以免出現快速傳播的情況。

如本市出現有露宿者感染新冠病毒，俄勒岡州衛生局將接受患者，為他進行治療。

另外，根據PsyDPrograms.org的一項研究，本州露宿者人口是全美第五個最高的州份，其中男性佔一半以上，婦女佔39%，兒童只佔16.7%。