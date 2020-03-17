俄勒岡州首宗新冠死亡是一名70多歲老人

（本報訊）在過去一星期，俄勒岡州被新冠肺炎疫情的影響，就如坐過山車一樣。由上星期日確診病例突然由7宗升到14宗後，全州感到驚恐。接著下來的五天，新的消息和新的法令一浪接一浪，全城的醫療機構、學校、商舖等都響起警號，大型活動如NBA 美國職業籃球賽全部被取消，引起更多州民關注疫情，不少雜貨店內的食品和用品都被一掃而空，未及補貨；學校由幼稚園到大學都停課或改用網絡授課，就連報警都沒用，警察都不會出動，除非與生命安全有關。

在這情況下，大部份店舖都大收打擊，生意大幅下滑，有些關門，有些在減人手下堅持，州政府和市政府正在想辦法來協助小企渡過難關。將有不少打工人士因今次疫情而失去工作，公用設施如波特蘭電力公司、西北天然氣公司等，均表示將免去遲交費用的罰款。

在周六，本州出現首宗新冠死亡案例，死者是一名70多歲男性，在波特蘭退伍軍人醫療中心就醫。截止周日下午，連同周六新增的４宗和周日新增的3宗確診病例，本州一共有39宗確診。新增的確診，分別有兩宗是在Linn縣的退伍軍人護理中心，其中一名是該處的職員；另有3宗在華盛頓縣，一宗在Yamhill縣，一宗在Deschutes縣，華盛頓縣有13人確診，成為本州最多確診病例的縣。

美國對新冠疫情輕看為流感，導致目前多州接連出現多宗確診，紐約有地方更要封城。而華盛頓州周日劇增60宗確診病例，令到該州因新冠肺炎死亡的人數共有42宗，769宗確診。

在本州，有生病的人找不到醫生看，州長和衛生局都清楚知道聯邦給本州的新冠病毒測試劑嚴重不足，州的公共衛生實驗室每天只能進行80個病毒測試，目前只會對已入院和有嚴重症狀，及曾與確診者有接觸的人士進行病毒測試。本州的流行學專家Dean Sidelinger 醫生表示，如果不採取相應的抗疫行動，到五月中，俄勒岡州可能會出現75,000個新冠病例，他指這數字是按目前本州的確診數字估計出來的，目前估計每周出現150到250個病例，每星期加倍。

在這個「無藥可測、無藥可醫」的情況下，州長在上周日宣佈本州進入緊急狀態後，州長接連再宣佈多項法令，希望能用盡方法，減低州民的感染率。

州衛生局有官員承認，現有的測試劑基本全都用在出現多宗確診病例的護理中心，因此在新一批試劑未到前，未能讓其他人接受測試。

州長表示，她在本月3日向聯邦政府要求提供60萬個口罩和40萬件防護裝備，但12日得到回復，只能給本州要求的10%，即36,800個口罩和87,000件防護裝備。所以本州應對疫情的能力有限。

以下是這一星期內所發生有關疫情的重要事件：

8日 本州新增7個確診個案，州長宣佈本州進入60天的緊急狀態，要求未受影響的學校照常上課。

9日 本州確診數字為14。

10日 本州最大一個縣，波特蘭市所在的麥魯瑪縣出現首個確診病例，病人在波特蘭退伍軍人醫療中心接受治療，這令到本州的確診數字升到15宗。

州長頒佈一系列限制長探訪期護理中心的法例，為的是要確保感染風險較大的長者們。

11日 本州宣佈再增6個確診病例，其中兩宗是本州首次出現在護老中心的確診，令到總確診數字增至21，所增的確診病例全都在本州的中部和東部。

州長宣佈在全州範圍內，在4月8日前，所有超過250人的集會要均要取消，同時亦向學校發出應對疫情的指引。

美國職業籃球NBA宣佈取消所有今季的賽事，俄勒岡州大學和俄勒岡州立大學宣佈採用網絡授課和考試。

12日 州長宣佈全州學校由星期一（16日）開始停課至31日，4月1日再作評估才決定是否復課。

麥魯瑪縣縣長黛布拉．卡弗瑞及波特蘭市長泰德．惠勒分別宣佈麥縣和波特蘭市進入緊急狀態。

州長

麥縣法院允許有病或是有高風險的陪審團延期出席，因此有不少案件要押後，這樣做是減少法院人流的方法之一。

俄勒岡州的14所監獄即日起暫停所有探訪。

13日 本州再多2宗確診病例，是來自Deschutes 縣，令本州的確診總數升至32例。

州長表示來自聯邦政府的援助不足，本州獲得的應對疫情物資只有要求的10%。

本州400名醫生聯署去信州長，要求有更多的資源來協助減少新冠舨毒的傳播，他們表示，如情況未有改善的話，在兩星期後，當有更多確診病患或有關的病人出現時，他們將要面臨「誰可生、誰要死」的抉擇。

波特蘭警察局宣佈，在接到報警電話後，除非是與生命安全有關，否則警察都不會出動，他們只會透過電話與報案人了解事情。

麥魯瑪縣轄下的19家圖書館宣佈暫停服務，所有過期還書不會被罰。

所有市內的社區中心、室內游泳池和康樂設施全部關門止本月底止。

14日 再有4人確診，一人來自Linn縣的護老中心，其餘3人來自華盛頓縣。

晚上出現首宗死亡個案。

截止周日（15日），俄勒岡州有一宗死亡個案，確診人數39；華盛頓州確診人數642，死亡人數40。