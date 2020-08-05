疫情下房市仍火紅　但買家有不同要求

疫情下房市仍火紅 但買家有不同要

（本報綜述）你以為疫情令到很多人失業，房市一定有影響？ 但實情是，房市依然火紅，而且完全是賣家市場，而在這個時候的買家，對新房的要求與疫情前有別。

首先看到的是，與市區的距離已不再重要，因為有很多人都在家工作，所以是否近工作地點已不再重要。

第二是，愈來愈多買家考慮買新建房屋。 New Tradition 房地產建築公司表示，他們通常每年買出250間新房屋，但今年，估計在暑假完結前已能達到這數字。 該公司一職員表示，在疫情下，買家們都特別關注健康問題，希望買到一間未有人住過的房屋，感覺較為安全。

另外有愈來愈多的買家希望房子能適合多代同堂的家人同住，該公司表示，可能有更多家庭更懂得珍惜與家人一起的時間，而目前是可以做到分住房屋， 但仍算是住在一起，例如現時非常流行在後園加建一間「外母屋」供家中老人居住等。

建築師也指出，今年的買家多會考慮不同的設計，而不像過往一樣選擇時下的流行設計。 至於一向深得買家歡迎的開放式設計，今年則不太受歡迎了。 可能因為多人住在一屋簷下，孩子不用上課，父母在家工作，各人都需要有自己的空間來開會、上課；有多間房間或是較靜的地方工作變得重要。

也有很多買家考慮有大的後園，更多的戶外空間，多了時間一家人在一起相處時，彼此之間有更多空間走動也是一考慮。

據本地的地產經紀表示，目前待售房屋存量非常低，特別是房價較低的，可以是放在市場上不到一天時間就有賣家了，如要買房，最好作好準備，因為看到 合心意的都沒有空間讓你多作考慮。