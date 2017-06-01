男子輕鐵內辱罵穆斯林女子　乘客阻止慘被刺殺

（綜合報導）五月二十六日晚，波特蘭發生一起輕鐵車箱內的殺人案，據警方資料，指疑犯在輕鐵內對兩名看起來像是穆斯林的女子高喊反穆斯林的仇恨的口號，三名乘客為保護遭辱罵的穆斯林女孩，出面試圖勸退疑犯，結果遭疑犯用刀割喉，二人死亡，一人要送院救治。事件在當地引起軒然大波。就連美國總統特朗普亦在推特上說：「週五發生在波特蘭的暴力攻擊案令人無法接受。受害者當時挺身而出對抗仇恨和不容異己。我們為他們祈禱。」

警方已迅速逮捕了疑犯， 35歲的Jeremy Joseph Christian，他是一名白人至上主義者。他曾經在一次極右翼的遊行中行了納粹禮。警方目前拒絕透露他是否有犯罪紀錄。目前已被控兩項謀殺等罪名，不得保釋。

警方確認兩名被害人分別為53歲的Ricky John Best以及23歲的Tailiesin Myrddin Namkai Meche。Ricky John Best當場死亡，而Tailiesin Myrddin Namkai Meche也在被送往醫院之後因搶救無效死亡。另一名受害者，21歲的佛萊契爾（Micah David-Cole Fletcher）仍在當地醫院接受治療，他傷勢嚴重，但並無生命危險。

根據警方，在警方到達現場前就已離開現場的兩名女子，後也與當局連絡，但並未透露她們的身分。警方說，兩名女子中有一人當時戴著標志著穆斯林的頭巾，嫌犯在看到她們後，一直在用各種仇恨和歧視的語言進行騷擾。

其中一名女性受害者的母親哈德森（Dyjuana Hudson）說：「他一直在說穆斯林應該去死。」

波特蘭市長惠勒在新聞發佈會上說，Best曾在陸軍服役過，現在就職於市政府。市長也對他們所做出的勇敢行為表示讚賞，兩名英雄死於種族主義暴力行為。市長說：「他們的行為是非常勇敢並且無私的，是我們每一個人的榜樣。他們是英雄。」

案件發生後，市民紛紛在案發生點，擺放鮮花，弔念受害者。波特蘭市阿瑪迪雅穆斯林社區的宗教人士對於害者表示了弔念，將保護小女孩的乘客稱為充滿「勇氣，受人尊敬」的英雄。

一名在弔念現場的市民Christopher說：「令我懼怕的是疑犯竟然如此公開和大聲地表達自己的種族偏見與歧視，這對標榜寬容和自由的波特蘭來說，人們更應該正視這個可怕的事實」。市長也對目前美國周圍的移民政治環境表示譴責，並指出：「言語暴力足以引發暴力行為，而美國所有民選領導人都應該對自己的政治言詞謹而慎之」。

與此同時，聯邦調查局正在對該慘案做詳細分析與調查，此案是否與哪國的恐怖主義或者為仇恨聯邦所導致的犯罪。