男子疑因在雪地行車　滑出205橋邊掉進河中



（本報綜述）在情日節當日，安東尼奧在下午約5點，從他位於溫哥華市的餐館開始駕車返回在波特蘭市東南區的家中。他走後不久，在連接俄勒岡州和華盛頓州的一段傑克遜橋（Glenn Jackson Bridge）上的205公路路段，有司機看到一輛向南行的SUV失控，撞到路堤，越過橋堤，掉入下面的哥倫比亞河。

雖然警方仍未能找到任何有關的證據確認事件，但在焦急等待安東尼奧回家的家人相信，新聞中有人提到見到一輛描述相同的汽車掉進河中，那輛車就是安東尼奧的，因為他們自周日晚就跟安東尼奧失聯。負責此案的波特蘭警察局在星期一沒有回應有關對失踪人員和汽車進行搜查工作的查問。該局週二表示，麥魯瑪縣警長辦公室的河道巡邏隊在前兩天對河底進行了掃描，但沒有發現人或車輛，但指搜尋將繼續進行。

根據安東尼奧的親人凱利表示，安東尼奧駕駛的是2006年褐紅色的Subaru Tribeca，他在開車前給妻子打電話，讓她知道他正在回家的路上。凱利說，他通常乘5號公路到14號公路東，然後在由205公路越過哥倫比亞河。凱利表示：“據目擊者說，他當時在傑克遜橋上看到那輛車在冰封的地上似乎失控，撞上了路邊被剷雪機堆積的雪堆上，然後跨過橋堤掉了入河。”

凱利說，安東尼奧的家人在周日晚上仍未見到他回家就開始擔心，當家人看到有關一輛汽車掉入河的新聞，他們就懷疑那是安東尼奧的車。凱利說，安東尼奧的家人直到週一下午才聽到有關當局曾出動尋找失踪者的訊息，當時美國海岸警衛隊來電表示，該機構在接報有人墮入河中的15分鐘後，已派出搜索隊伍前往找尋失踪者，但經過四小時的搜索，甚麼也找不到。海岸警衛隊官員對家人說，由於天氣惡劣和水質暗淡，搜索人員周一無法返回現場。

這個家庭擁有Hazel Dell的Amaro’s Table餐廳。安東尼奧的親戚成立了一個籌款活動，以幫助他的家人，因為安東尼奧是一家人的經濟支柱。波特蘭警方要求任何知道有關事件的人士，請致電503-823-5070與警方聯繫。