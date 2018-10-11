申請綠卡擬推新規：個人年收入需過15,175美元

（綜合報導）根據美國國土安全建議的新規定，凡是申請綠卡的移民必須證明，他們的收入至少要達到聯邦貧窮線的125%以上，即2018年個人收入為15,175元，且不會依賴政府福利。

新規定擴大現行的“公共負擔測試”，如果實施，家庭收入水準超過聯邦貧窮線250%的移民，即2018年為30,350元，就更有希望獲得綠卡。如果低於聯邦貧窮線的125%，就無法通過“公共負擔測試”，申請綠卡就有可能不會受理。

目前，多數移民如果可找到一個收入超過貧窮線125%的美國公民資助，就可繞過這項規定；而新規定則是考慮移民和提供資助的美國公民雙方的收入，兩者都是審批綠卡時的考慮因素。新規定還建議，申請被拒的移民需繳納1萬元的保證金，以免去“公共負擔測試”。如果移民開始用公共福利，政府將支取保證金。但若移民永久離開美國或是成為美國公民，1萬元保證金將會歸還。

新規定的執行將增大移民官員審批綠卡的決定權，反對者表示，許多因素都對移民不利。

科羅拉多州財政研究所估計，該州有逾606,000人生活在至少一個家人不是公民的家庭，其中394,000人的收入低於聯邦貧困線的250%，包括綠卡持有人和無證移民。國安部估計，新規定實行後，2.5%的移民將因擔憂失去合法身份或是無法調整身份，而退出政府福利計畫。

科州健保研究所估計，擔憂身份的效應將使科州75,000人失去健保，其中四分之三是公民，三分之二是兒童，因為移民擔心領福利影響自己或家人的身份，會讓在美國出生的子女退出福利。