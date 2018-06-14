6月7日，即將離任的駐舊金山總領館總領事羅林泉大使與夫人喬力，應邀對俄勒岡州進行友好訪問。隨同羅林泉大使與夫人前來的還有領事陳迪、徐涵、封妍等總領館官員。

6月8日，羅林泉大使一行拜會了俄勒岡州長凱特 布朗，州參議院議長皮特 考特尼，並到俄勒岡州務卿辦公室，慰問身患腦癌的州務卿丹尼斯 理查德森先生。俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進等全程陪同。

當天下午，羅大使一行前往俄勒岡州大榛子農場參觀，了解當地農業種植商現時段的想法，以化解雙邊貿易誤會。大榛子農場主人Dean Sinn及當地農場主等對羅林泉大使的來訪表示熱烈歡迎。他們請羅大使轉告他們對中國人民的良好祝願，希望中美兩國政府盡快解決貿易糾紛，讓兩國的消費者受益。

6月9日，羅林泉大使與夫人喬力等總領館官員前往Memorial Coliseum體育館，觀摩了本年度玫瑰節花車巡遊盛況，並親切會見了大波特蘭華人社區巡遊隊成員。

當晚，波特蘭華人社區舉行晚宴，歡送即將離任的總領事羅林泉大使，二百多位各界嘉賓出席。

羅大使在歡送晚宴上的講話中表示，自2014年12月就任以來，多次來波特蘭出席促進中國與俄勒岡務實合作的各類活動，與僑胞們結下了深厚友誼。

羅林泉大使說：「今朝為此別，何處還相遇」，無論我們身在何處，無論我們是否還會再相聚，但做為炎黃子孫，我們關心中國進步、關心美國發展、關心中美友好、關心實現祖國統一的心是永遠不會改變的。相信在各界僑胞的共同努力之下，中國與俄勒岡在多領域的合作將會取得更加長足的發展。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進介紹說，羅林泉大使是中國駐舊金山總領館第十二任總領事，任內曾多次來訪俄州，積極推動中國與俄勒岡州多領域內的務實合作，促進俄勒岡與中國高層的友好往來，促成俄勒岡與中國建立多個姐妹友城關係，大力支持俄勒岡中國姐妹關係理事會以及俄勒岡僑界的工作。對羅林泉大使為促進俄勒岡與中國友好關係的不斷深入發展所做出的貢獻，表示衷心感謝。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會提供）