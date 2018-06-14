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由俄勒岡中國姐妹關係理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中、日、韓『三國之聲』歌曲專場演唱會，於6月10日下午在波特蘭世貿中心廣場熱烈舉行。三國歌唱家以各自民族特色的經典名曲，為觀眾呈獻了一場極具地域民俗風情的文化藝術盛會。 中國花腔女高音歌唱家阮秋玲演唱了《蘆花》、《瑪依拉變奏曲》、《為祖國干杯》等經典曲目；日本歌唱家Kohgetsu Aoki（青木昌月）演唱了源自日本秋田縣、神奈川縣等地的民歌《Ikatori Uta》、《Ningyou Jinku》以及《Tokyo Gorin Ondo 2020》；韓國歌唱家Da-Hyang Kwon則演唱了民族歌曲《Arirang Medley》、《About 500 Years》等。 華麗的民族服飾，優美的音樂旋律，清新的地域風情，歌唱家們精彩的表演，贏得了三百多位觀眾一陣陣熱烈地掌聲。 演出之前，克拉克瑪斯郡長Martha Schrader、俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進、駐波特蘭日本總領事Takashi Teraoka、駐波特蘭韓國名譽領事Greg Caldwell先後致辭。表示，希望通過舉辦跨地域文化與藝術交流活動，增進社區間的了解與溝通，以促進相互之間共同建立友好關係。 藝術總監Wynn Kiyama主持了『三國之聲』演唱會。 花腔女高音歌唱家阮秋玲在接受採訪時表示，作為一名中國歌手，能代表自己的民族站在這樣一個國際舞台上，感到非常榮幸和高興。這不僅是向各國僑民展示自己國家的民族藝術，也希望讓美國人民特別新一代華裔能夠進一步的了解和認識自己本民族的傳統文化。 三國歌唱家將不同民族特色的作品在同一個舞台上展示，增進彼此之間文化藝術的深入了解，同時也促進了相互學習與交流。 主辦單位表示，做為俄勒岡州多元文化的重要組成部分，中日韓與其他族裔社區一樣，已成為促進多元文化融合、交流及增進友誼的典範。希望通過舉辦跨地域文化與藝術交流活動，增加對各族裔文化的了解，以促進相互之間友好關係的持續發展。

刊登日期: 6/14/2018

 

6月7日，即將離任的駐舊金山總領館總領事羅林泉大使與夫人喬力，應邀對俄勒岡州進行友好訪問。隨同羅林泉大使與夫人前來的還有領事陳迪、徐涵、封妍等總領館官員。

6月8日，羅林泉大使一行拜會了俄勒岡州長凱特 布朗，州參議院議長皮特 考特尼，並到俄勒岡州務卿辦公室，慰問身患腦癌的州務卿丹尼斯 理查德森先生。俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進等全程陪同。

當天下午，羅大使一行前往俄勒岡州大榛子農場參觀，了解當地農業種植商現時段的想法，以化解雙邊貿易誤會。大榛子農場主人Dean Sinn及當地農場主等對羅林泉大使的來訪表示熱烈歡迎。他們請羅大使轉告他們對中國人民的良好祝願，希望中美兩國政府盡快解決貿易糾紛，讓兩國的消費者受益。

6月9日，羅林泉大使與夫人喬力等總領館官員前往Memorial Coliseum體育館，觀摩了本年度玫瑰節花車巡遊盛況，並親切會見了大波特蘭華人社區巡遊隊成員。

當晚，波特蘭華人社區舉行晚宴，歡送即將離任的總領事羅林泉大使，二百多位各界嘉賓出席。

羅大使在歡送晚宴上的講話中表示，自2014年12月就任以來，多次來波特蘭出席促進中國與俄勒岡務實合作的各類活動，與僑胞們結下了深厚友誼。

羅林泉大使說：「今朝為此別，何處還相遇」，無論我們身在何處，無論我們是否還會再相聚，但做為炎黃子孫，我們關心中國進步、關心美國發展、關心中美友好、關心實現祖國統一的心是永遠不會改變的。相信在各界僑胞的共同努力之下，中國與俄勒岡在多領域的合作將會取得更加長足的發展。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進介紹說，羅林泉大使是中國駐舊金山總領館第十二任總領事，任內曾多次來訪俄州，積極推動中國與俄勒岡州多領域內的務實合作，促進俄勒岡與中國高層的友好往來，促成俄勒岡與中國建立多個姐妹友城關係，大力支持俄勒岡中國姐妹關係理事會以及俄勒岡僑界的工作。對羅林泉大使為促進俄勒岡與中國友好關係的不斷深入發展所做出的貢獻，表示衷心感謝。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會提供）

  • 刊登日期: 6/14/2018 @ 14:54
  • 最後修改: 6/14/2018 @ 14:54
  • 類別: 最新消息

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