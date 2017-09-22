甄子丹與劉德華首都合作電影《追龍》 9月29日波特蘭及尤金市上映

（本報訊）本月尾（9月29日）將有一部萬眾期待的新片在波特蘭以及尤金地區同時上映，電影《追龍》改編自真人真事，由兩大巨星劉德華和甄子丹首度攜手合作。華仔重演其經典角色五億探長雷洛；丹爺則扮演大毒梟跛豪。重拍當年經典不容有失，丹爺為演活潮州怒漢「跛豪」，落足心機苦練潮州話三個月，外形上亦有「加工」，破格演出。

《追龍》上映電影院為Century 16 Eastport Plaza裏的CineMark電影院。尤金地區則為Valley River商場內的Regal Cinema。

近年是正義代表的丹爺坦言同華仔合作有如「圓夢」，而演反派有機會跳出框框，他說：「拍這部戲好大挑戰，亦覺得有使命感去做。」兩巨星演技大格鬥，一定要捧場！

91年曾監製電影《五億探長雷洛傳》及《五億探長雷洛傳II之父子情仇》的王晶，當年兩片累計大收5,300萬，華仔飾演的雷洛霸氣十足，成經典角色。對《雷洛傳》深存情意結的晶哥，兩、三年前著手籌拍《追龍》，大膽請來好友華仔來達到宇宙最強陣容。

在新片擔任監製及導演的王晶說：「當年《雷洛傳》也沒有任何內容提到跛豪，但兩個梟雄人物處身同一時空，不可能沒精采交雜。但如果要拍，一定要找到兩個超級巨星放在一起，觀眾才會有入場的慾望。當然我先找子丹，因為和他比較熟悉，答案yes or no，一等就幾個月。

戲中另一個強對手，找華仔是不二之選，當年約30歲的華仔都成功演到50歲啦！我找劉德華時，他有少少卻步，但華仔對雷洛一角都有情意結，甄生配華仔，好有新鮮感。事實今次華仔演出，對他來說舉重若輕，不用說都覺得他很帥。 」

首次同華仔合作，丹爺與華仔為保證高質素，齊齊撈埋監製一職，他興奮謂：「好期待同華仔合作，加上這樣的片種和角色，晶哥加華仔二人駕輕就熟，有太多經驗和心得。