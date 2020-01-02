甄子丹封拳之作《葉問4：完結篇》三號波特蘭上映

（本報綜述）由原班人馬創作、作為甄子丹封拳之作的「葉問4：完結篇」將於3日在波特蘭市上映。甄子丹的《葉問》系列電影，從第一集到現在不知不覺10年了。從第一集開拍不被外界看好，到現在成為華語功夫電影的代表作！

《葉問4》影片北美發行商Well Go US負責，早已在上周五在全美上映，由於一向在波特蘭上映的中國電影，本地華裔觀眾未顯熱烈，影響到所有中國電影在波特蘭上映的機會。今次發行商在幾經努力下才能將《葉問4》帶到波特蘭市上映，對喜愛《葉問》系列電影的本地觀眾，實在是難得！

Well Go USA創始人Annie Walker指出，作為葉問系列電影的最後一集，本片備受功夫片影迷的關注；延續前三集的功夫動作金牌班底，除主演甄子丹、導演業偉信、動作指導袁和平外，英國動作影星Scott Edward Adkins亦加盟。

影片講述葉問在晚年時初到舊金山，卻意外捲入當地軍方勢力與華人武館的糾紛，面對日益猖狂針對華人的種族歧視與壓迫，葉問挺身而出，拚死一戰。

片中呈現的「詠春精神」，也與前三季一脈相承，由甄子丹飾演的葉問，平和謙遜，不輕易炫耀武藝，與別人比武時也意在點到為止，不用重法傷人，但遇不公平卻勇於抗爭，絕不迴避，葉問在片中以詠春力拚太極、空手道及自由搏擊的混合招式，與中外各派動作功夫激戰。

值得一提的是，本片是葉問與其愛徒李小龍首度在銀屏中同框，相比影片「從前，有個好萊塢」中對李小龍好勇鬥狠、性格傲慢且廣泛引起華裔不滿的形象，「葉問4」中的李小龍更積極與正面。

除功夫元素以外，影片也呈現當時華人在美國遭受的歧視、困境甚至是自卑心理：華工遠渡重洋，幫助修建連貫東西的太平洋鐵路，卻遭長期忽略，他們的後代聚居在舊金山華埠， 雖視白人為洪水猛獸，卻未選擇主動走出華埠，與歧視者正面抗爭與對峙。

片中李小龍開武館教洋人打拳，被當地開武館的華人視作「東郭與狼的故事」，華人在美國遭受的壓迫、歧視、身份及文化認同的困境以及其複雜的心理，在影片中有著精準及發人深省的呈現。

該片也將成為甄子丹的最後一部功夫片，他表示「作為演員，必須要不斷往前走，必須往前探索、進步，這個才是生命的意義。」

「葉問4：完結篇」由一月三日起在下列兩家電影院上映：

－Regal Fox Tower（846 SW Park Ave., 市中心先鋒廣場附近)

－Century 16 Eastport Plaza（4040 SE 82nd Ave., 82街Eastport 商場內）