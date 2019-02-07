瑞雪兆豐年 立春除夕齊相聚

（綜合報導）今年立春和除夕碰巧在同一天！這種情況並不常見，百年當中僅約有3年出現這種情況，回想起上次相聚還是19年前。更巧合的是，今年的波特蘭除夕夜還下起了雪，也屬少見的。真是瑞雪兆豐年，立春除夕齊相聚。

今年春節下雪對小朋友們來說，更是一份特別的禮物。春節在美國并不是一個公眾假期。春節時，大朋友小朋友應該上上班的上班應該上學的上學。而今年由于下雪，各學校紛紛放假，很多公司也暫停營業或提早收工。小朋友們新年既不用上學，又可以和爸爸媽媽一起去拜年收紅包，簡直是天公造美。

眾所周知，立春是二十四節氣中的第一個節氣，而除夕是舊曆的最後一晚，也是春節的前一晚。這兩個日子就在我們的眼皮子底下，堂而皇之地喜相逢了！

立春的到來，意味著春天的開始。杜甫《立春》詩中有“春日春盤細生菜，忽憶兩京梅發時。”新春之際，梅花最先吐露一枝的芬芳，迎接這美好的日子。

春季的首月稱為孟春。農諺說得好，一年之計在於春。在我國古代的農耕社會，春天是耕種的季節，也是祭祀的日子。因為在古人看來，一年收成的好壞既在於春天的播種，也在於神靈的庇佑。

除夕又叫大年夜、除夜、歲除，代表著一元復始、萬象更新。

當華人家庭都團聚在一起吃年夜飯時，波特蘭下起美麗動人的雪。在華人心中，春節期間下雪是一個好兆頭。因為適時的冬雪預示著來年是豐收之年，是來年莊稼獲得豐收的預兆。對於在波特蘭的華人來說，今年春節遇上下雪，無疑是工作順利和生意興趣的預兆。

天佑波特蘭，今年一定是個大肥年！