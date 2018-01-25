瑞獅飛躍梅花樁　　表演時間下午四時

每年新春時份，很多時都會看到舞獅的演出，今次波特蘭新聞請來了本地由越南華僑青年組成的白蓮舞獅隊，上演「瑞獅飛躍梅花樁」，屆時活躍的瑞獅將會場內設好的30呎梅花樁陣上演出。

梅花樁表演，堪稱舞獅藝術的最高境界。醒獅在高3米，寬14米左右的梅花樁上，不斷地作出一系列新、高、難、險、奇的騰挪撲躍等動作，令人驚歎不絕。難度係數最大的有金雞獨立、翻山越澗、蜻蜓點水、橋下撈月等。梅花樁表演對舞獅藝術者來說，是一大考驗，一般需要雄厚功底，方可表演的萬無一失。

白蓮舞獅隊在波特蘭已有多年歷史，組員主要是越南華僑青年，經過多年的訓練和演出後，醉心於舞獅文化的隊員，希望能挑戰自己的技術，在舞獅界闖出名堂，並獲得老前輩的認可。年前，他們一班要員特別多次到加州，找著了訓練舞獅比賽伍的白鶴龍獅體育會的梁師傅，教授高樁舞獅的技考，回到波特蘭市後，他們辛勤的練習，到去年波特蘭新聞邀請他們在翡翠夜市中首演，令觀眾歎為觀止。當時他們演出的只有半數的高樁，而今次在《狗年旺旺迎新春》中，他們將首次進行全套有30呎長的高樁陣演出，肯定又是一次震撼的演出。

欲觀看白蓮獅隊在夜市精彩的演出，請到波特蘭新聞網業www.portlandchinesetimes.com或臉書頁www.facebook.com/portlandchinesetimes 。

兩項重磅節目，需動用不少的人力、物力和財力，能夠在《狗年旺旺迎新春》中上演這兩項精彩的節目，全賴得到區域藝術局贊助部份經費。歡迎大家預留時間，到時入場觀看精彩的演出。門票每位九元（大小同價，三歲及以下免費入場），觀眾可於2月9日前到威捷中心（黃上皇酒樓旁）購買預售優惠票，每位六元。詳情查詢，請電503-771-9560或503-380-8788。