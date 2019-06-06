玫瑰節最後一周繼續精彩　壓軸節目不容錯過

（本報訊）波特蘭市年度盛事－玫瑰節開幕已來節目連連，市民亦樂此不疲。上周六，參加黃昏趣味競跑和觀看星光大巡遊的市民依然興致未減，興高彩烈地享受玫瑰節為市民帶來的歡樂。接下來一星期，是玫瑰節最後一周的節目。

6月6日至7日（星期四、五）

玫瑰花展

每一年，萊特購物中心均會舉辦玫瑰花展，這是全國歷史最長久的玫瑰花展，今年已達入第130年。每年吸引超過六千名市民到來觀賞不同品種的玫瑰，今年展出的玫瑰花有四千多朵。

展出時間：6日：下午 1時至 晚上9 時

7日：上午 10 時至下午 5 時

免費入場。

6月8日至9日（星期六、日）

龍舟比賽

今年這比賽已踏入第28個年頭，這項玫瑰節的活動為本市帶來中華文化色彩；兩天的比賽由上午8時至下午5時在市中心河邊近Hawthorne 橋的一段河道舉行。參賽者來自本地及世界各地，每9分鐘就有四隊分別比賽，所有龍舟由波特蘭高雄姊妹會提供。免費入場。

6月8日（星期六）

花車大巡遊

這項超過100年歷史，受到波特蘭市民寵愛的節目，將準時早上十時開始，市民可在市中心沿四街就可看到，巡遊路線全長4.2哩，由河對岸的Memorial Coliseum 開步，走過Burnside 大橋到市中心。

遊行路線請參閱地圖。今年照往年一樣來自台灣的樹德家商學生亦來參加，連同波特蘭高雄姊妹市的花車，及本地華人團體的花車將在巡遊中盡顯中華文化。

6月8日至9日（星期六、日）

花車展

要近距離欣賞在巡遊中出現過漂亮的花車，市民可在8日下午3時至晚上10時，和9日上午11時至下午3時，到城市樂園(CityFair)旁邊，屆時將有十多輛花車展出，任由市民觀賞。

6月9日（星期日）是今年玫瑰節主要節目的最後一天，城市樂園亦會在這天後結束。

詳細活動時間表可參閱玫瑰節網頁www.rosefestival.org。