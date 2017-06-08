玫瑰節最後一周　壓軸節目不容錯過

（本報訊）波特蘭市年度盛事－玫瑰節開幕已來節目連連，市民亦樂此不疲。上周六，參加黃昏趣味競跑和觀看星光大巡遊的市民依然興致未減，興高彩烈地享受玫瑰節為市民帶來的歡樂。接下來一星期，是玫瑰節最後一周的節目。

6月7日-6月11日（星期三至日）

軍艦展

今年將有10艘軍艦到來參加本屆玫瑰節的軍艦展，他們包括有來自美國海軍、美國海岸防衛隊及加拿大海軍等單位，最後一艘抵步的，是配備高科技設備，從未公開露面過的小型軍艦。這1艘艦於6月7日開始陸續低步，停泊在市中心威廉汨河邊供市民參觀，到12日離開波特蘭。所有軍艦將停泊在鋼鐵橋與摩利臣橋之間，因保安理，在停展期間，未經授權人士一律不得進入停泊區內。行人及騎自行車人士需留意，自行更改路線。

由於保安問題，參觀市民可能要被搜查，所有袋、嬰兒車和輪椅均不能上船。場地沒有存儲私人物件地方供應，市民應留意。參觀人數有限，先到先得，參觀時間由每天上午9時至下午3時半。

6月8日至9日（星期四、五）

玫瑰花展

每一年，萊特購物中心均會舉辦玫瑰花展，這是全國歷史最長久的玫瑰花展，今年已達入第129年。每年吸引超過六千名市民到來觀賞不同品種的玫瑰，今年展出的玫瑰花有四千多朵。

展出時間：8日：下午 1時至 晚上9 時

9日：上午 10 時至下午 5 時

免費入場。

6月10日至11日（星期六、日）

龍舟比賽

今年這比賽已踏入第27個年頭，這項玫瑰節的活動為本市帶來中華文化色彩；兩天的比賽由上午8時至下午5時在市中心河邊近Hawthorne 橋的一段河道舉行。參賽者來自本地及世界各地，每9分鐘就有四隊分別比賽，所有龍舟由波特蘭高雄姊妹會提供。免費入場。

6月10日（星期六）

花車大巡遊

這項超過100年歷史，受到波特蘭市民寵愛的節目，今年將有近隊巡遊隊伍參加，分四組出場。

第一組的主題是「燦爛的冒險旅程」，參與的隊伍包括Fred Meyer、波特蘭電力公司、俄勒岡大學等，展示現代人類的冒險精神。

第二組的主題是「燦爛的傳統」展示波特蘭玫瑰節的傳統，包括最早期巡遊中由馬匹拉動的花車、禮賓司團對有100年歷史國際玫瑰種植園的尊敬、有50年歷史的玫瑰小姐等。

第三組的主題是「燦爛的服務」，這一組由波音公司贊助，參加的隊伍有來自不同公民和國民單位，穿上制服的公職人士。

第四組的主題是「精巧玲瓏」（La Petite），參加的花車全是由高爾夫車操作為的迷你型花車，展示來自太平洋西北區的城市和節日活動，包括有小丑和小馬，保證令您看得開心！

第三組的主題是「燦爛的文化」，這環節展示本地區不同族裔的多元文化，包括中國、越南、墨西哥．．．等等。

遊行準時早上十時開始，市民可在市中心沿四街就可看到，巡遊路線全長4.2哩，由河對岸的Memorial Coliseum 開步，走過Burnside 大橋到市中心。

市民要留意，因為遷就電車的路線，今年的遊行路線略有更改，請參閱地圖。

6月10日至11日（星期六、日）

花車展

要近距離欣賞在巡遊中出現過漂亮的花車，市民可在10日下午3時至10時，和11日上午11時至晚上10時，所有花車將停放在城市樂園(CityFair)旁邊，任由市民觀賞。

6月11日（星期日）是今年玫瑰節主要節目的最後一天，城市樂園亦會在這天後結束。

詳細活動時間表可參閱玫瑰節網頁www.rosefestival.org。